Nicușor Dan a respins scenariul unui deficit bugetar de 11%, menționând că nivelul raportat, oficial, Comisiei Europene este de 9,3%

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că tema disponibilizărilor din primării urmează să fie dezbătută în coaliția de guvernare săptămâna viitoare, indiferent dacă va participa personal sau nu, la discuții. Șeful statului a precizat că acesta este termenul asumat de partide și că decizia trebuie luată în cadrul dialogului politic.

„Este o discuție pe care coaliția, cu sau fără mine, o să o aibă săptămâna viitoare, pentru că așa s-au angajat. Vom discuta atunci, acesta este calendarul stabilit”, a afirmat Nicușor Dan, la ieșirea de la un eveniment, întrebat despre posibilitatea concedierii a 10% dintre funcționarii din primării.

În legătură cu tensiunile apărute între partidele din Coaliție, președintele a spus că ar prefera ca acestea să fie tranșate în interiorul alianței, nu prin declarații publice: „Mi-aș dori ca discuțiile să fie mai puțin în spațiul public și mai mult între parteneri. Important este că, în trecut, au existat divergențe pe diferite pachete de măsuri, dar până la urmă au fost armonizate. Asta contează.”

Totodată, Nicușor Dan a respins scenariul unui deficit bugetar de 11%, menționând că nivelul raportat, oficial, Comisiei Europene este de 9,3%. „Este o practică folosită peste tot, inclusiv în administrațiile locale, să amâni unele facturi. Nu se pune problema unui deficit de 11%”, a mai precizat acesta.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube