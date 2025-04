Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat vineri seară că decizia USR de a-i retrage sprijinul Elenei Lasconi este „corectă”, deși nu a fost implicat direct în luarea acesteia. El a menționat însă că era la curent cu discuțiile din interiorul formațiunii.

„Evident, este un partid cu care colaborez la Bucureşti de cinci ani. Sunt oameni cu care mă cunosc. Evident că am aflat de discuţii din interiorul partidului. Nu o să vă spun acum cu cine am vorbit, ce am vorbit. Dominic Fritz m-a sunat şi mi-a spus că mâine o să avem un Birou Naţional”, a spus Nicușor Dan într-o intervenție la B1 TV.

În opinia sa, momentul retragerii sprijinului reprezintă o clarificare în politica românească. „Eu cred că lucrul cel mai important e că în sfârşit s-au despărţit apele. Avem partidele pe care le cunoaştem şi avem doi candidaţi, Ponta şi Simion”, a afirmat primarul.

Nicușor Dan se poziționează ca alternativă pro-europeană

Nicuşor Dan a subliniat că există o a treia cale, care ar răspunde nevoii unei schimbări reale, dar în continuarea parcursului occidental al țării. „Aici cred că eu sunt candidatul reprezentativ”, a spus el.

Întrebat dacă retragerea Elenei Lasconi îl avantajează automat în cursa pentru turul doi, Dan a fost ferm: „Nu, nu, nicidecum”.

„Nu e vorba de un job. E vorba de viitorul țării”

Referindu-se la impactul deciziei asupra Elenei Lasconi, primarul Capitalei a admis că este „un moment emoțional”, dar a insistat asupra importanței subiectului. „Evident că, doamna Lasconi, cum am spus şi mai devreme, personal, nu ţi-ar plăcea să fii în pielea ei. Pe de altă parte, noi nu discutăm acum de un job pe care o persoană îl ia. Noi discutăm de direcţia în care merge România”, a spus Dan.

El a avertizat asupra riscului ca România să fie condusă de un președinte care „nu are o problemă să se întâlnească cu pro-ruşi şi nu are o problemă să aducă centrale chinezeşti la Cernavodă”.

Nicuşor Dan consideră că emoția creată de retragerea Lasconi va trece, iar alegătorii vor reveni la rațiune.

„Eu cred că după ce va trece această emoţie, oamenii se vor gândi la lucrurile serioase pentru România (…) şi vor duce voturile către cineva pro-european. Eu cred că a fost o decizie corectă”, a concluzionat el.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.