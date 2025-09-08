Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că nu a dorit să deschidă anul şcolar în calitatea de preşedinte al României, deoarece nu a dorit să sfideze tensiunea care există

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni că problemele semnalate de profesori ar putea fi rezolvate, dacă se găsesc soluții viabile. „Haideți să vedem cum se așază lucrurile acum și dacă sunt aspecte care pot fi remediate, ele vor fi remediate. A fost un efort de reducere a deficitului pe mai multe direcții, inclusiv în educație, dar acest proces trebuia început mai devreme”, a precizat șeful statului.

Declarațiile au fost făcute într-un context neoficial, în prima zi de școală, când președintele și-a însoțit copiii la cursuri, evitând participarea la o ceremonie oficială de deschidere. „Există tensiuni și revendicări ale profesorilor și nu am vrut să par că ignor situația”, a explicat el.

Noul an școlar începe sub semnul protestelor cadrelor didactice. Trei federații sindicale majore din învățământ – FSLI, „Spiru Haret” și „Alma Mater” – contestă măsurile incluse în primul pachet fiscal ce vizează sistemul educațional. Manifestanții au programat un miting în Piața Victoriei, urmat de un marș către Palatul Cotroceni.

