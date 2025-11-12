Președintele Nicuşor Dan și-a exprimat speranța ca alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei să fie câștigate de un candidat capabil să aducă ordine în finanțele orașului și în urbanism.

„Bucureştiul mă interesează. Mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor. Mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic, pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, a declarat Nicuşor Dan într-o conferință de presă la Palatul Cotroceni.

Clarificări privind fotografia cu Cătălin Drulă

În legătură cu fotografia realizată împreună cu deputatul USR Cătălin Drulă, candidat la Primăria Capitalei, președintele a explicat că a fost vorba doar despre o vizită oficială a parlamentarului:

„Cred că am făcut multe poze de atunci. Un parlamentar din Bucureşti mi-a făcut o vizită şi am făcut o poză”, a precizat Nicuşor Dan.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.