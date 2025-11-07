Președintele României, Nicușor Dan, a participat vineri, 7 noiembrie 2025, la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare – Summit 2025 – Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederația Patronală Concordia.

În cadrul conferinței, șeful statului a susținut o serie de declarații de presă, în care a subliniat importanța colaborării dintre mediul privat și stat în transformarea ideilor economice în politici publice eficiente.

„Este o onoare pentru mine să fiu la conferința asta, și am încercat să spun, nu lucrurile care se spun de obicei, ce bine e, că avem o economie, ce buni sunt oamenii din privat. Toate lucrurile astea sunt adevărate. Întrebarea fundamentală este cum colaborăm și cum facem ca dorințe să devină politici. La asta e mult de lucru de acum încolo”, a declarat Nicușor Dan.

Reacție reținută la scandalul politic: „Răspund doar la întrebări economice”

Întrebat de jurnaliști despre cazul liderului PNL Vaslui, implicat într-un scandal privind intervenții în favoarea unui om de afaceri, președintele a refuzat să comenteze subiectul, afirmând că dorește ca discuțiile să rămână în zona economică:

„Pentru că am venit la un eveniment economic și pentru că e important ca temele care s-au dezbătut aici să fie reflectate în spațiul public, nu o să răspund decât la întrebări economice.”

Concedieri în mediul privat și reconfigurarea fiscală

Președintele a fost întrebat și despre valul de concedieri din sectorul privat. El a explicat că situația este rezultatul direct al reformei fiscale, o măsură necesară, deși cu efecte imediate asupra angajărilor:

„Da, este evident că, de la o, să-i spunem așa, reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală, cu anumite nuanțe, era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piața noastră a muncii. Vedeți că suntem nevoiți să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Deci, bineînțeles, dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară.”

Despre pensiile magistraților: „Discuțiile se apropie de un compromis”

În privința pensiilor magistraților, Nicușor Dan a confirmat că negocierile din Coaliție sunt în desfășurare și că s-a conturat o soluție de echilibru:

„Aceasta, pentru că are un echivalent în bani, este o temă economică. În opinia mea, discuțiile se apropie de un compromis.”

Întrebat dacă pragul de 75% din salariul net ar fi inclus în discuții, președintele a precizat că nu și-a asumat nicio cifră personal:

„Eu n-am spus niciodată 75%, am spus doar că este o negociere în curs între partidele din Coaliție.”

Majorarea salariului minim – o chestiune de echilibru

În legătură cu posibila creștere a salariului minim de la 1 ianuarie 2026, președintele a spus că decizia trebuie luată prin consultare între Guvern, patronate și sindicate, pentru a nu destabiliza economia:

„Evident că ne-ar plăcea ca salariile în România să fie mari. Mai tot timpul este o chestiune de echilibru între ce poate să-și permită economia – și de aia e nevoie de o discuție Executiv-patronate-sindicate – pentru că mărirea salariului minim poate să scoată din piața competitivă o mulțime de firme și să aducă oamenii în șomaj.”

Întrebat despre dosarul PNL – „Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român”

La finalul conferinței, jurnaliștii l-au întrebat pe președinte despre menționarea numelui său în stenogramele unui dosar de corupție legat de un lider liberal. Nicușor Dan a încheiat ferm discuția, spunând:

„Pe mine la Cotroceni m-a pus poporul român. O zi bună!”

