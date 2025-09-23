Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT), programată pentru joi, 25 septembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe agenda CSAT se află stabilirea obiectivelor care necesită măsuri de protecție împotriva amenințărilor generate de aeronavele fără pilot.

Vor fi discutate și cerințele tehnice pentru echipamentele necesare implementării acestor măsuri.

Alte teme de securitate

De asemenea, se va decide cine are autoritatea de a ordona sau aproba acțiuni împotriva dronelor și aeronavelor care pătrund neautorizat în spațiul aerian românesc, precum și procedura de informare privind aceste intervenții.

În cadrul ședinței vor fi analizate și alte subiecte de actualitate din domeniul securității naționale, menite să consolideze capacitatea României de a răspunde la provocările curente.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.