Președintele României, Nicușor Dan, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Potrivit comunicatului official, ședința CSAT va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Pe ordinea de zi se află teme esențiale pentru siguranța României, printre care:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030

Analiza Strategică a Apărării

Raportul privind activitățile din primele șapte luni ale anului pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, considerate riscuri pentru siguranța națională

De asemenea, vor fi evaluate riscurile, amenințările și vulnerabilitățile prognozate pentru 2026 și se va analiza raportul consolidat privind participarea României la exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

Discuții pe teme actuale de securitate

Ședința CSAT va include, de asemenea, discuții pe teme actuale din domeniul securității naționale, abordând provocările și vulnerabilitățile emergente.

Ultima ședință convocată de președintele Nicușor Dan a avut loc la finalul lunii septembrie 2025.

