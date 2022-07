Nicușor Dan, contre cu prefectul Capitalei Toni Greblă referitor la aspectul Parcului Cișmigiu

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, miercuri, că unele dintre aspectele care îl nemulţumesc pe prefectul Capitalei, Toni Greblă, referitor la aspectul Parcului Cișmigiu persistă de ani, iar municipalitatea a demarat demersuri pentru a remedia situaţia.

„Lucrurile acestea, câteva dintre ele, aşa cum le-a constatat, sunt acolo de ani de zile. Nu s-au crăpat aleile din acest an de mandat. Nu s-au îndoit gardurile în acest an de mandat. Nu s-a rupt Podul Mare în acest an de mandat. Noi am început cu lucrurile cele mai grele: podul, cuva lacului. Avem buget pentru alei, pentru schimbarea locurilor de joacă. (…) Atribuţia lui asta este – să se respecte legea în Bucureşti şi nu a făcut nimic în Inspectoratul de Stat în Construcţii de un an de zile sesizat cu nelegalitatea PUZ-urilor de sector, prin care dispar sute de hectare de spaţiu verde. Nu a făcut nimic să constate că Inspectoratul de Stat în Construcţii nu şi-a făcut treaba. Asta e treaba domnului prefect. Aşa, să dăm opinii despre cum arată oraşul poate oricine”, a afirmat Nicuşor Dan, la Realitatea TV, conform agerpres.ro.

Nicușor Dan spune că Toni Greblă este nemulțumit de cum arată Parcul Cișmigiu, dar că la mijloc este o mișcare politică

În opinia sa, la mijloc ar putea fi „o mişcare politică”.

„Eu am un mandat de patru ani în care încerc să rezolv problemele bucureştenilor şi o să fiu evaluat de bucureşteni peste cei patru ani şi am încercat să mă duc exact în locurile care sunt structurale şi de care depinde viaţa bucureştenilor”, a adăugat Nicuşor Dan.

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, a declarat, miercuri, după un control efectuat în Parcul Cişmigiu, că a identificat multiple probleme, de la modul general în care arată, de parcă „ar fi abandonat de câţiva ani”, până la aspectul intrărilor, gardurilor, arborilor şi al chioşcurilor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!