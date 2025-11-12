Potrivit calculelor AEP, aproximativ 930.000 de lei din totalul solicitat, nu pot fi restituiți, întrucât o parte dintre donațiile raportate, nu ar respecta cerințele legale de identificarea donatorilor

Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că va acționa în instanță Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), după ce instituția a decis să nu ramburseze integral sumele cheltuite în campania sa electorală, pentru alegerile prezidențiale din mai 2025. Potrivit calculelor AEP, aproximativ 930.000 de lei din totalul solicitat, nu pot fi restituiți, întrucât o parte dintre donațiile raportate nu ar respecta cerințele legale de identificare a donatorilor.

„Am cheltuit, în total, 61 de milioane de lei pentru cele două tururi de scrutin – 58,5 milioane au fost împrumuturi, iar restul de 2,5 milioane, donații. AEP mi-a rambursat aproape toată suma, mai puțin un milion de lei, pe care intenționez să o contest. Procesul va dura, cel mai probabil, doi ani”, a explicat președintele, într-o conferință de presă.

Conform legislației, candidații care obțin cel puțin 3% din voturi, au dreptul să solicite rambursarea sumelor cheltuite în campanie, cu condiția ca acestea să provină din surse verificate și conforme. AEP a constatat însă nereguli, în privința unor contribuții și materiale electorale, ceea ce a dus la diminuarea sumei rambursate.

Administrația Prezidențială a confirmat că, din totalul cheltuielilor de campanie, 59,9 milioane de lei au fost restituite, iar 930.000 de lei au fost respinși. „Decizia de nerambursare va fi contestată în instanță, conform procedurilor legale în vigoare”, se arată într-un răspuns transmis publicației HotNews.

Președintele a subliniat că după achitarea împrumuturilor contractate pentru campanie va rămâne cu aproximativ 1,5 milioane de lei, sumă pe care intenționează să o redirecționeze către organizații civice. „Îmi mențin promisiunea: banii rămași vor merge către inițiative civice, nu sociale. Consider că nu există suficient sprijin pentru oamenii care cer autorităților să respecte legea, care le dau în judecată sau le monitorizează activitatea. Acolo cred că e nevoie de ajutor”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că nu dorește să decidă singur cine va beneficia de aceste fonduri și că va organiza un mecanism transparent de selecție. „Nu vreau să aleg eu cauzele, ci să facem un fel de concurs public pentru alocarea fondurilor. Banii vor fi puși într-un cont, până când vom stabili clar criteriile și procedura”, a precizat șeful statului.

Surse din cadrul AEP au explicat că verificările au vizat atât identitatea donatorilor, cât și conformitatea materialelor electorale declarate. În cazul campaniei prezidențiale a lui Nicușor Dan, unele donații nu ar fi avut toate datele de identificare completate, iar anumite cheltuieli pentru promovare, nu au fost considerate eligibile.

Raportul oficial de venituri și cheltuieli depus la AEP arată că echipa de campanie a lui Nicușor Dan a raportat 57,3 milioane de lei din împrumuturi și 3,6 milioane din donații. Administrația Prezidențială a precizat că împrumuturile vor fi returnate creditorilor, în timp ce banii proveniți din donații vor rămâne în cont, până la finalizarea litigiului și stabilirea destinației finale.

„Nu avem cunoștință despre existența vreunui creditor care să fi refuzat rambursarea sumelor împrumutate. Fondurile vor rămâne în cont până la luarea unei decizii definitive”, au declarat reprezentanții Administrației Prezidențiale.

