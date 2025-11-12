Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că vor fi purtate discuţii privind condiţiile de pensionare pentru alte categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, precum cadrele militare, angajaţii din Ministerul de Interne şi serviciile de informaţii.

„Există un acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii”, a precizat şeful statului.

Nicuşor Dan a subliniat că persoanele care pot să se pensioneze conform legii, dar aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţiile vechii legislaţii atunci când se vor retrage:

„…cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiţii de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţii de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor, în care se vor pensiona.”

Predictibilitate pentru angajaţi și evitarea pensionărilor masive

Şeful statului a explicat că anunţul urmăreşte să ofere predictibilitate profesională și să prevină pensionările masive, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraţilor:

„Vreau ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional. Nu este un motiv să se pensioneze acum din cauza incertitudinii”, a adăugat Nicuşor Dan.