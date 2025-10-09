Președintele României, Nicușor Dan, a participat joi la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Naționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.

În discursul său, șeful statului a subliniat importanța combaterii oricărei forme de ură și intoleranță.

„Comemorăm azi un eveniment tragic din istoria noastră, în care foarte mulți oameni au murit, foarte multe familii au avut o imensă suferință, pentru simplul motiv că avea o altă apartenență etnică. Într-un moment al istoriei în care vedem tensiuni tot mai mari și vedem o aceeași tentație de a arunca vina pentru neîmpliniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligația să avem în memorie și să păstrăm memoria acestui eveniment tragic”, a declarat Nicușor Dan.

La eveniment au fost prezenți vicepremierul Cătălin Predoiu și alți oficiali, însă premierul Ilie Bolojan a lipsit, pregătindu-se pentru ședința de Guvern.

Apel la unitate și toleranță într-un context global tensionat

În continuarea discursului, președintele a avertizat asupra pericolului reprezentat de diviziunile sociale și de promovarea urii.

„Avem obligația să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură. Și într-un moment în care forțe ostile democrației încearcă să adâncească toate tensiunile și toate distanțele între grupuri sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligația ca în manifestările noastre publice să încurajăm toleranța și discursul inclusiv, este o obligație pe care o avem față de memoria victimelor și a tuturor celor care au suferit. Deci să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferințe și să acționăm astfel încât lucrurile acestea să nu se mai întâmple niciodată în România”, a mai spus șeful statului.

Mesaj de responsabilitate și memorie colectivă

Președintele a subliniat că memoria Holocaustului trebuie păstrată vie, pentru a preveni repetarea tragediilor trecutului. Nicușor Dan a făcut apel la solidaritate, responsabilitate civică și apărarea valorilor democratice.

„Este o datorie morală față de cei care au suferit și o obligație pentru generațiile viitoare”, a transmis președintele.