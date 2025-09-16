Președintele României, Nicușor Dan a făcut luni seara noi anunțuri despre viitoarea sa vizita în SUA. Aceasta ar putea avea loc la începutul anului viitor, a declarat Dan. Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari, a mai spus președintele.

„Am avut o convorbire cu domnul Trump imediat după ce am fost învestit, m-a invitat într-o vizită oficială. Vizita va avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor”, a spus Nicușor Dan, luni seara, la Antena 3 CNN.

Președintele României a spus care vor fi principalele obiective ale vizitei în SUA.

„Mai important este conținutul acestei vizite, România are două obiective mari (legate de SUA n.r.), securitatea și economia. (…) Să fiți siguri că România se va duce cu toate propunerile legate de securitate … dar mai ales cu niște propuneri concrete legate de partea economică”, a explicat Nicușor Dan enumerând domeniile de interes ale România: energia, IT-ul, resursele minerale și Inteligența Artificială.

Nicușor Dan după vizita în Republica Moldova: Să rămânem uniţi și să preţuim ceea ce ne apropie

Nicușor Dan a încheiat vizita în Republica Moldova și s-a întors în România cu convingerea că legăturile dintre cele două state vor rămâne puternice, conform spuselor sale.



Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după ce s-a întors în țară după vizita în Republica Moldova.

„Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România și Republica Moldova,” a scris el în postarea publicată marți pe Facebook.

