Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat, sâmbătă, la Focșani, în prima sa conferință de presă susținută în afara Bucureștiului, că România are nevoie de un președinte care să reformeze și să întărească statul, să combată corupția, de un președinte care să dea o direcție clară de dezvoltare națională și să vindece societatea divizată.

‘Cred că România are trei probleme. Una dintre ele este forța statului, funcționarea instituțiilor. România e azi un stat slab și bineînțeles că problema asta e corelată cu corupția, care este la un nivel intolerabil. A doua problemă este că România nu are o direcție de țară, adică funcționăm într-o rutină și așteptăm ca niște oameni de la Bruxelles sau din alte părți să ne spună în ce direcție să mergem. (…) Și în al treilea rând, societatea românească este dezbinată pe multe paliere și nu a avut un președinte care să-și exercite rolul de mediator. Deci pe fiecare în aceste trei probleme, președintele trebuie să fie o persoană care să lupte pentru reformarea și întărirea statului, care să lupte pentru limitarea corupției, care să reușească să atragă specialiști care să dea direcție de dezvoltare pentru România în toate domeniile esențiale și care să reușească să vindece această societate divizată, comunicând, identificând, taxând exagerările și încercând să înțeleagă fiecare din categoriile sociale care au opinii diferite și uneori diferite vehement unele față de altele’, a afirmat Nicușor Dan.

Primarul Capitalei a vorbit și despre provocările economice ale județului Vrancea și despre potențialul său de dezvoltare. El a subliniat că lipsa unor politici economice eficiente a determinat depopularea județului și stagnarea unor sectoare-cheie, precum industria textilă și viticultura.

‘Vrancea este un județ din care lumea a plecat și intenționează să mai plece pentru că statul român nu a avut acea politică economică pentru ca pentru a încuraja zone economice cu grad mare de profit. Dacă vorbim, de exemplu, de industria textilă, în momentul în care noi am fost pe un nivel jos de producție și salariile au crescut, noi am pierdut o parte din industria textilă pentru că nu ne-am dus într-o zonă cu valoare adăugată mare. Dacă vorbim de zona viticolă, am vorbit deja de irigații, pentru a fi mai puțin dependenți de schimbările climatice, dar nu am văzut ajutorul statului pentru producătorii din zonă. (…) Consider că unul din potențiale pe care Vrancea le are sunt bisericile de lemn, pentru care, din păcate, statul român nu a făcut suficient. (…) Fiecare dintre noi, când se duce într-o altă țară, se duce să vadă și niște creații culturale pe care oamenii din țara aia le-au făcut acum 100-200-300 de ani. Și dacă vrem să avem un viitor economic, trebuie să nu uităm să investim în patrimoniul nostru cultural’, a fost de părere Nicușor Dan.

Totodată, acesta a evidențiat potențialul educațional al Focșaniului, amintind rezultatele excelente ale liceenilor de la Colegiul Național ‘Unirea’ și ale tinerilor pasionați de robotică. În acest context, primarul Capitalei a ridicat problema exodului tinerelor talente.

În cadrul vizitei sale, Nicușor Dan a vorbit și despre viziunea sa politică, susținând că România are nevoie de ‘o schimbare reală’ și de instituții eficiente, fără corupție.

‘În opinia mea, lucrurile sunt foarte, foarte simple. Există o direcție Rusia, în care, din păcate, mulți din compatrioții noștri au fost păcăliți, există o direcție ‘hai să lăsăm lucrurile cum au fost’ și există mulți oameni care așteaptă o schimbare reală, cu instituții care funcționează, cu puțină corupție sau deloc, și în care oamenii politici chiar lucrează pentru cetățeni, așa cum spune manualul de politici. Asta e direcția și ăsta e mesajul foarte, foarte simplu pentru români. Am luat Bucureștiul acum patru ani de la uriașă neîncrederea în administrație și în direcția în care merge orașul. Sub 30% din oameni spuneau că merge într-o direcție bună și, în momentul ăsta, peste 60% spun că merge într-o direcție bună. Un oraș complicat, cu datorii, cu termoficare aproape în colaps. Deci ăsta e mesajul. E nevoie de o schimbare reală, sunt un om care a făcut niște schimbări reale’, a susținut Nicușor Dan.

Vizita acestuia la Focșani a avut loc în contextul demarării campaniei de strângere de semnături pentru candidatura sa la președinția României. Evenimentul a reunit simpatizanți și membri ai PMP și Forța Dreptei, care și-au exprimat sprijinul pentru actualul primar al Capitalei.

Nicușor Dan: România va fi într-o „nenorocire” dacă va câștiga Călin Georgescu alegerile prezidențiale

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, apreciază că, în cazul în care Călin Georgescu va câștiga alegerile prezidențiale, acest lucru va reprezenta ‘o nenorocire’ pentru România din punct de vedere economic.

Nicușor Dan și-a motivat decizia de a candida la prezidențiale, în ciuda faptului că a fost reales recent ca edil al Capitalei, prin faptul că România se află într-o ‘situație extraordinară’. În acest sens, a reamintit că nu a candidat la alegerile din 24 noiembrie.

‘Acum suntem într-o situație extraordinară, în opinia mea. Dacă câștigă Georgescu, nu mai contează cine e primar la București. O să cadă burse, euro o să fie șase lei sau știu eu cât… Ratele o să fie mai mari. România o să se împrumute cu dificultate. Deci o să fie o nenorocire economic, iar primarul Bucureștiului – că e Nicușor Dan sau e altul – o să fie ultima noastră problemă în situația asta. Pe de altă parte, pentru că există această așteptare uriașă a românilor de schimbare, eu cred că sunt foarte puțini oameni care să aibă și experiență politică, să cunoască și instituțiile, să fi făcut și politică la un anumit nivel și care să aibă forța de a produce schimbarea’, a spus el, la B1Tv.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!