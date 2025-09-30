Nicole Kidman și Keith Urban: Adevărul din spatele despărțirii după două decenii de relație

După 20 de ani împreună și 19 de ani de căsnicie, povestea de dragoste dintre actrița Nicole Kidman și cântărețul country Keith Urban a ajuns la final, însă surse apropiate cuplului susțin că decizia nu a fost una comună.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit

Potrivit informațiilor publicate de E! News, separarea a fost una unilaterală, Kidman fiind cea care și-a dorit să salveze mariajul. Actrița premiată cu Oscar ar fi sperat la o reconciliere și la revenirea la imaginea de „cuplu perfect” pe care cei doi au proiectat-o de-a lungul timpului.

De la începutul verii, Nicole și Keith au ales să trăiască separat. Kidman, 58 de ani, a rămas în locuința familiei din Nashville alături de cele două fiice ale lor, Sunday Rose (17 ani) și Faith Margaret (14 ani). În același timp, Urban, 57 de ani, locuiește într-o altă reședință din același oraș și își continuă turneul muzical, următorul concert fiind programat pe 2 octombrie în Hershey, Pennsylvania.

Anunțul despărțirii a venit la doar trei luni după ce Nicole a celebrat public, pe Instagram, 19 ani de căsnicie, alături de o fotografie intimă cu soțul său. „La mulți ani, dragul meu”, a scris ea pe 25 iunie, într-o postare care părea să transmită stabilitate și iubire.

CITEȘTE ȘI – Dua Lipa respinge zvonurile privind concedierea unui agent din cauza opiniilor pro-Israel

Totuși, la scurt timp după acel moment, actrița a depus documentele pentru a deveni rezidentă în Portugalia, detaliu care a ridicat suspiciuni, întrucât Keith nu apărea în aplicație. Surse apropiate au explicat că absența artistului se datora exclusiv turneului din SUA, urmând ca acesta să-și depună propria aplicație ulterior.

Povestea lor de dragoste, începută în 2005, părea desprinsă din filme romantice. Nicole a declarat în trecut că și-a dat seama că Urban era „dragostea vieții ei” când acesta a surprins-o cu flori la aniversarea de 38 de ani. La rândul său, cântărețul afirma în 2020 că a găsit în Kidman „persoana pe care o căutase toată viața”.

Deși cei doi nu au oferit încă explicații publice privind motivele despărțirii, apropierea lor de-a lungul timpului și declarațiile de iubire reciproce contrastează puternic cu realitatea actuală.

Despărțirea dintre Nicole Kidman și Keith Urban arată fragilitatea relațiilor, chiar și a celor care par indestructibile. În ciuda unei povești de dragoste care a inspirat milioane de fani și a unui mariaj îndelungat, diferențele și distanțele personale par să fi cântărit mai greu. Pentru Nicole, separarea este o rană încă deschisă, în timp ce Keith pare concentrat pe carieră și pe propriul drum artistic. Povestea lor devine astfel un memento că nici măcar cele mai solide legături nu sunt imune la încercările vieții.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.