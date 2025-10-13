Nicolas Sarkozy va fi încarcerat la închisoarea La Santé din Paris în 21 octombrie pentru a-și ispăși pedeapsa de 5 ani

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris, pentru a-și ispăși pedeapsa de 5 ani de închisoare, care citează surse apropiate cazului, în urma convocării fostului lider al dreptei franceze la Parchetul Național Financiar (PNF), potrivit AFP.

Sarkozy a fost condamnat pentru implicare într-o conspirație infracțională și va deveni primul fost șef de stat al unei țări din Uniunea Europeană (UE) care ajunge după gratii.

În regiunea pariziană, doar două centre de arest preventiv aveau un ”district” așa-zis ”vulnerabil”, adică unul capabil să asigure siguranța fostului președinte: La Santé din Paris și Fleury-Merogis, la sud de capitală.

Contactați anterior de AFP, nici avocatul lui Sarkozy, Christophe Ingrain, nici PNF nu au comentat data și locul încarcerării sale, o premieră în istoria Republicii Franceze.

La sfârșitul lui septembrie, pe lângă condamnarea la cinci ani de închisoare, din care unul cu suspendare, instanța a decis – invocând gravitatea faptelor – și că aplicarea sentinței trebuie să aibă loc imediat, chiar dacă Sarkozy a făcut apel și a respins vehement toate acuzațiile.

El va trebui deci să ajungă la închisoare, după ce a fost găsit vinovat de participarea la o organizație infracțională legată de presupusa finanțare a campaniei sale electorale din 2007 de către fostul dictator libian Muammar Gaddafi. Nu s-au găsit dovezi că plățile respective au avut într-adevăr loc, dar instanța a reținut că Sarkozy și apropiați ai săi au încercat activ să obțină sprijin financiar de la regimul Gaddafi.

