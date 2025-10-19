Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy urmează să fie încarcerat marți, 21 octombrie, la închisoarea Santé din Paris, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul finanțării libiene a campaniei sale din 2007.

Sarkozy a declarat pentru La Tribune Dimanche că și-a făcut deja bagajele și se simte liniștit înainte de începutul pedepsei.

„Nu mi-e frică de închisoare. Voi ține capul sus, chiar în fața porților de la Santé”, a spus el, adăugând că nu solicită niciun fel de privilegii speciale.

Fostul președinte a precizat că nu vrea să se plângă sau să fie consolat în timpul încarcerării și intenționează să-și petreacă timpul scriind o carte.

Dosarul finanțării libiene

Sarkozy, care a condus Franța între 2007 și 2012, a fost găsit vinovat de conspirație criminală pentru că a încercat, prin intermediul consilierilor săi, să obțină fonduri de la regimul lui Muammar Gaddafi pentru campania prezidențială din 2007.

Fostul lider francez susține nevinovăția sa și a făcut recurs împotriva condamnării, menținând că dosarul este nedrept.

