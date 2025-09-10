Eurodeputatul Nicolae Ștefănuță (grupul Verzilor) a lansat miercuri un apel la sprijinirea președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și a formațiunii Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie din această țară.

”PAS nu face parte din familia mea politică, ci aparține Partidului Popular European, dar consider că trebuie sprijinit de toate familiile politice românești, pentru că drumul Moldovei în Uniunea Europeană trebuie sprijinit unitar, ca și când ar fi vorba de propriul nostru drum, ca în cazul Declarației de la Snagov”, a spus Nicolae Ștefănuță într-o întâlnire cu jurnaliști români la Strasbourg.

El s-a arătat îngrijorat de ingerințele externe care devin tot mai dese în Republica Moldova în scopul influențării procesului electoral și și-a exprimat speranța că cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul României vor participa masiv la scrutinul parlamentar de la finalul lunii.

”Se reactivează schema de la referendum, se reactivează schema de la alegerile prezidențiale. Cei care au fost prinși în acele scheme cu bani sunt în continuare prinși, pentru că acele rețele de Telegram funcționează cu șantaj și dacă ai luat bani o dată, vei mai lua bani și a doua oară. Și atunci, după mine, este un pericol foarte mare ca alegerile astea să nu iasă într-un mod european”, a spus eurodeputatul ecologist, care este și vicepreședinte al Parlamentului European.

Maia Sandu vede alegerile din 28 septembrie ca cele mai importante din istoria statului

În discursul rostit marți în plenul PE, președintele moldovean Maia Sandu a declarat că alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî ‘dacă ne consolidăm ca democrație stabilă’ sau (…) dacă ‘Rusia ne smulge de lângă Europa și ne transformă într-o amenințare la frontiera de est a Europei’.

Șeful statului moldovean s-a referit la aderarea la UE, accentuând că pentru Republica Moldova acest proces nu este doar un exercițiu tehnocratic, ‘ci este o cursă contracronometru pentru a ne ancora democrația în Uniunea Europeană, unde va fi protejată de cea mai mare amenințare: Rusia’.

