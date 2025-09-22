Nicolae Stanciu, trecut pe bancă la Genoa! Vieira i-a preferat un alt mijlocaș și l-a scos din primul „11”

Căpitanul naționalei României a bifat al doilea meci consecutiv ca rezervă, după ce Malinovskyi i-a luat locul de titular.

Nicolae Stanciu (32 de ani) trece prin momente dificile la Genoa. Mijlocașul român nu a fost folosit nici în meciul pierdut dramatic de echipa sa la Bologna, scor 1-2, bifând al doilea joc consecutiv în care antrenorul Patrick Vieira l-a ținut pe bancă.

Genoa a deschis scorul prin islandezul Ellertsson, dar Bologna a întors rezultatul în prelungiri, grație reușitelor lui Santiago Castro și Orsolini, ultimul din penalty, în minutul 90+9.

Malinovskyi, preferat în locul lui Stanciu

În startul sezonului, Stanciu fusese titular pe banda stângă în sistemul 4-2-3-1 al lui Vieira, dar în ultimele două etape locul i-a fost luat de ucraineanul Ruslan Malinovskyi, complet refăcut după accidentarea gravă suferită sezonul trecut.

La egalul cu Como (1-1), Stanciu nu jucase pe fondul oboselii acumulate la națională, însă acum a rămas din nou rezervă neutilizată, în timp ce Malinovskyi a prins 71 de minute cu Como și a fost titular și la Bologna.

Interesant este că în duelul cu Juventus, Malinovskyi a intrat pe teren exact în momentul în care Vieira îl schimbase pe Stanciu.

Șanse de revenire în Coppa Italia

Potrivit surselor GSP, Patrick Vieira plănuiește să-l folosească din nou titular pe Stanciu în partida de joi din Coppa Italia, contra lui Empoli, echipa lui Rareș Ilie.

Până acum, Stanciu a strâns 232 de minute în tricoul genovezilor în Serie A și în Cupă. La echipa națională, Mircea Lucescu l-a folosit titular în amicalul cu Canada și integralist în meciul cu Cipru.

