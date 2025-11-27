5.5 C
Nicolae Stanciu, blocat pe banca Genovei! Două luni fără meci și primele reacții oficiale despre viitorul său

Fotbal
Dragos Soneriu
genoa cfc v lr vicenza coppa italia
GENOA, ITALY - AUGUST 15: Nicolae Stanciu of Genoa looks during the pre-season friendly match between Genoa v Vicenza at Stadio Luigi Ferraris on August 15, 2025 in Genoa, Italy. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, traversează o perioadă dificilă la Genoa: nu a mai jucat din 29 septembrie și încă așteaptă să primească o nouă șansă în Serie A.

Mijlocașul român de 32 de ani a ajuns în vara acestui an la Genoa, liber de contract, după despărțirea de Damac. În ciuda debutului promițător, Stanciu a pierdut treptat locul de titular și a fost afectat de o accidentare care l-a ținut o lună pe tușă, lipsind inclusiv de la meciurile echipei naționale.

De atunci, fostul jucător al Slaviei Praga nu a mai bifat niciun minut pentru clubul italian, iar venirea lui Daniele De Rossi pe banca tehnică nu a schimbat situația. Ultimele minute jucate de Stanciu în Serie A datează din 29 septembrie, în partida cu Lazio.

Răzvan Raț: „Antrenorul va decide, dar Stanciu rămâne un jucător valoros”

Fostul internațional Răzvan Raț, în prezent consilier sportiv în cadrul Consiliului de Administrație al clubului, a explicat că situația lui Stanciu este strict decizia staffului tehnic, dar a exclus o plecare în iarnă:

„Stanciu a fost accidentat și a stat departe de teren o lună și ceva. Acum se antrenează normal și rămâne la latitudinea antrenorului să decidă când va juca. Eu cred că este un jucător valoros al echipei. Nu există gânduri de plecare în acest moment. Va fi evaluat, la fel ca și ceilalți, de antrenor, apoi se va decide.”

Până acum, Stanciu are 5 meciuri și un gol în tricoul genovezilor, dar speră ca ultimele etape din 2025 să-i aducă revenirea pe teren.

Adailton, mesaj de susținere pentru Stanciu

Fostul jucător al celor de la FC Vaslui și Genoa, brazilianul Adailton, a vorbit despre situația mijlocașului român, amintind de calitățile sale și de perioada petrecută împreună în Liga 1:

„Stanciu este un jucător grozav, încă de când era tânăr se vedea că are talent. Genoa e un club cu fani exigenți, e nevoie de timp și de adaptare. Nivelul din Serie A e foarte ridicat, dar Stanciu are calitatea să reușească acolo.”

Românul se pregătește intens pentru a reveni în lotul de start și speră ca în decembrie să primească din nou minute oficiale sub comanda lui De Rossi.

