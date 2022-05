Nicolae Ciucă s-a văzut cu Roberta Metsola pe care a invitat-o în România

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a avut o întrevedere, marţi, cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, prilej cu care a invitat-o pe aceasta în România.

„În prima mea întâlnire cu preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, am subliniat disponibilitatea României de a avea un parteneriat cu Parlamentul European şi am invitat-o în România. Am subliniat, de asemenea, că ne bazăm pe întregul sprijin al Parlamentului European pentru aderarea la Spaţiul Schengen”, a scris Ciucă, pe Twitter.

De asemenea, el a avut o întrevedere cu preşedintele Partidului Popular din Spania, Nunez Feijoo.

„Comunitatea românească din Spania joacă un rol important ca punte pentru buna cooperare între cele două state. Am discutat cu Nunez Feijoo, preşedintele Partidului Popular, despre măsurile pe care Guvernul României le ia pentru a aborda provocările economice în curs de desfăşurare şi am cerut consolidarea prezenţei companiilor spaniole în România”, a transmis liderul PNL, pe Twitter.

Nicolae Ciucă a purtat discuţii şi cu Maia Sandu, preşedintele Republicii Moldova, subiectul fiind situaţia de securitate din regiune şi sprijinul României în încercarea de a obţine statutul de stat candidat la UE, potrivit antena3.ro.

„Am discutat despre întâlnirile Maiei Sandu cu alţi lideri UE şi despre susţinerea de care se bucură Republica Moldova în comunitatea europeană”, a precizat Ciucă.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, participă, marţi şi miercuri, la Rotterdam, alături de mai mulţi liberali, la Congresul Partidului Popular European în care va fi aleasă conducerea PPE – preşedinte, vicepreşedinţi, secretar general şi trezorier.

