Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat joi că liberalii au avut în campania electorală un “mesaj constructiv, pe realizări” şi este foarte mulţumit de cum s-au desfăşurat lucrurile, potrivit agerpres.ro.

“Venind după aproape trei ani de guvernare sub auspiciile unei coaliţii politice, am reuşit ca de la nivel central să transmitem acest mesaj către filiale şi totodată am avut ca abordare strategică în campanie mesajul constructiv, mesajul pe realizări, pe fapte, nu cel negativ, pentru că nu ne foloseşte la nimic. Ne găsim într-o situaţie, într-un context destul de complicat din punct de vedere al securităţii. Discuţiile cu cetăţenii, de cele mai multe ori, se opreau pe subiectul siguranţei. Vrem siguranţă, vrem stabilitate, vrem echilibru – asta ne spun cetăţenii”, a afirmat preşedintele PNL, la DC News.

El a adăugat că îşi doreşte ca PNL să câştige alegerile locale.

„ La alegerile locale, noi am muncit şi muncim în continuare pentru a obţine un rezultat foarte bun. Nu vă ascund faptul că ne dorim să câştigăm aceste alegeri. PNL a câştigat alegerile locale şi în anul 2020, ca atare toată această efervescenţă a activului de partid, toate aceste elemente de campanie specifică localelor nu au vizat altceva decât maximizarea scorului PNL. (…) Sunt foarte mulţumit de cum s-a desfăşurat campania, de modul cum s-au implicat toţi membrii PNL, de la conducerea partidului la liderii de filială, la activul de partid şi chestiunea aceasta mă determină să spun că PNL va avea un scor foarte bun”, a susţinut Nicolae Ciucă.

Se pregătește campania pentru alegerile prezidențiale din România. Ciolacu îl ironizează pe Ciucă pe motiv că scrie cărți

Bunele relații dintre Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu, în calitate de șefi ai celor două partide aliate la guvernare, PNL și PSD, se apropie de sfârșit pe măsură ce încep pregătirile pentru alegerile prezidențiale din România, iar Ciolacu deja l-a ironizat pe Ciucă pe motiv că participă la o “competiție de scris cărți”.

Președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciucă, a anunțat că în luna iunie, adică peste câteva zile, își va lansa o carte care se va numi “Un ostaș în slujba țării”. Pare a fi o carte autobiografică, în condițiile în care Ciucă este general în rezervă și a deținut, acum mulți ani, funcțiile de șef al Statului Major al Apărării și de ministru al Apărării Naționale.

Momentul ales pentru lansarea de carte a lui Ciucă este foarte aproape de cel al alegerilor locale și europarlamentare, care sunt programate la 9 iunie 2024. Apoi se vor desfășura alegerile prezidențiale, la 15 și 29 septembrie 2024, iar în final alegerile parlamentare, la 8 decembrie 2024. Deși încă oficial nu și-au anunțat candidații, se presupune că PNL îl pregătește drept candidat la funcția de președinte al României pe Nicolae Ciucă iar PSD îl pregătește pe Marcel Ciolacu.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!