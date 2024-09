Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, anunţă că i-a cerut ministrului de Finanţe, Marcel Boloş, să prezinte şi în şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL planul „România produce”, un proiect pe care l-a anunţat şi definit de când era premier şi al cărui scop este deblocarea potenţialului economic al ţării. Liderul liberal anunţă că au decis astăzi în coaliţia de guvernare să sprijine, prin acest plan concret, reindustrializarea României.

„Industria românească se poate revigora și poate redeveni un catalizator al economiei dacă primește sprijinul de care are nevoie. I-am cerut ministrului de Finanțe, Marcel Boloș, să prezinte și în ședința Biroului Politic Național al PNL planul „România produce” – un proiect pe care l-am anunțat și definit de când eram premier – și al cărui scop este deblocarea potențialului economic al țării. Am decis astăzi în coaliția de guvernare să sprijinim, prin acest plan concret, reindustrializarea României.



Proiectul liberal pompează miliarde de euro în economia reală, prin trei programe derulate în următorii ani:



Programul „Reînnoirea industrială a României” are o valoare de 3 miliarde euro și are trei direcții:



Pentru atragerea investițiilor private în economie a fost alocat un miliard de euro. Astfel, proiectele de cel puțin 150 milioane euro vor primi un grant de 30% din valoare.



Prin a doua direcție, se acordă 450 milioane euro pentru sprijinirea industriei cu impact în reducerea diferențelor dintre regiunile țării.



A treia direcție vizează decarbonizarea accelerată a industriei, printr-un sprijin de un miliard de euro.



Al doilea program (250 milioane euro) din planul național va stimula prelucrarea în țară a zăcămintelor. Resursele românești trebuie să fie procesate în țară, asigurând locuri de muncă pentru oameni și o întărire consistentă a exporturilor noastre.



Al treilea program va investi 300 milioane euro în dezvoltarea afacerilor locale. Companiile autohtone își pot crește valoarea și forța pentru a deveni relevante pe piețele internaționale.

România este o țară a inovației, a oamenilor curajoși și a oportunităților. Am convingerea ca, printr-un plan de revitalizare, industria țării va fi mai solidă și mai competitivă”, a scris Nicolae Ciucă pe pagina sa de Facebook.



Planul de reindustrializare a fost elaborat în comisia economică a PNL, prezentat astăzi de Marcel Boloș în Biroul Politic Național al partidului, iar ulterior discutat și agreat în cadrul Coaliției de guvernare.

Guvernul Ciolacu sprijină agricultura cu 4 miliarde euro





Guvernul condus de Marcel Ciolacu continuă să sprijine agricultorii români și producția locală de produse agroalimentare, alocând un buget-record de 4 miliarde de euro pentru agricultură în 2024. Această sumă, cu 1,3 miliarde de euro mai mare decât în 2023, a fost recent majorată cu încă 110 milioane de euro. De asemenea, programul INVESTALIM, cu un buget de peste 600 de milioane de euro, contribuie la acest efort. Guvernul a alocat în ultimul an 2% din PIB pentru agricultură, marcând un record în sprijinul acordat acestui sector vital.

Potrivit Institutului Național de Statistică, deficitul comercial cu mâncare a ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de euro la sfârșitul anului trecut. În 2023, importurile de carne de porc au depășit valoarea de un miliard de euro, cu o creștere valorică de 27,6% și o creștere cantitativă de 1,5% față de 2022. În prezent, România poate asigura doar 40% din consumul intern anual de carne de porc.

