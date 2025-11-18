Neymar, în extaz după anunțul revenirii Barcelonei pe Camp Nou. Reacția starului brazilian a devenit virală

FC Barcelona a confirmat luni ceea ce fanii așteptau de aproape doi ani și jumătate: revenirea echipei pe legendarul Spotify Camp Nou. Stadionul, aflat în renovare încă din 2023, este din nou pregătit să găzduiască meciuri oficiale.

Vestea a stârnit reacții din întreaga lume fotbalistică, însă una dintre cele mai vizibile a venit de la fostul idol al tribunei blaugrana, Neymar Jr.

Neymar răspunde imediat: „Abia aștept!”

Atacantul brazilian, actualmente la Al-Hilal, nu a ezitat să își exprime entuziasmul. În secțiunea de comentarii a ultimei postări de pe Instagram a clubului catalan, Neymar a transmis un mesaj scurt, dar plin de emoție, salutând revenirea Barcelonei pe stadionul unde a trăit unele dintre cele mai mari momente ale carierei sale.

Reacția sa – un amestec de nostalgie și bucurie – s-a propagat rapid pe rețelele sociale, fiind preluată masiv de fani și presa internațională.

Revenire cu peste 45.000 de fani în tribune

Barcelona va redeschide oficial porțile Camp Nou în acest weekend, în partida de La Liga contra lui Athletic Bilbao, formația fostului antrenor al catalanilor, Ernesto Valverde.

Va fi primul meci pe gazonul Camp Nou după pauza internațională din noiembrie și după o absență de aproape 30 de luni, perioadă în care echipa și-a disputat meciurile pe Estadi Olímpic Lluís Companys.

Peste 45.000 de spectatori sunt așteptați să asiste la momentul istoric, chiar dacă stadionul nu este încă finalizat în proporție de 100%.

