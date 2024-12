Neymar clarifică situația sa la Al-Hilal. „Vreau să arăt de ce sunt aici”

Neymar a vorbit deschis despre situația sa actuală la Al-Hilal, într-un interviu recent, respingând speculațiile privind o plecare iminentă.

Starul brazilian a afirmat că se simte mulțumit de alegerea făcută și că prioritatea sa este să revină la forma care l-a consacrat după accidentarea gravă suferită.

Neymar: „Sunt fericit aici”

Deși a evoluat foarte puțin de la sosirea sa în Arabia Saudită, Neymar a ținut să sublinieze că decizia de a părăsi PSG și de a semna cu Al-Hilal a fost una potrivită atât pentru el, cât și pentru familia sa.

„Mi-a plăcut oferta de la Al-Hilal. Am cunoscut acest club, cultura locală și campionatul. Am fost foarte surprins de primirea mea aici și de amabilitatea cu care m-au tratat. Campionatul este în creștere. Eu și familia mea suntem siguri că am luat o decizie bună. Sunt foarte fericit aici”, a declarat Neymar pentru goal.com.

Brazilianul a explicat și motivele plecării de la PSG, dezvăluind că lipsa fericirii și deciziile clubului și ale antrenorului au fost decisive:

„Am decis să părăsesc PSG pentru că pur și simplu nu mai eram fericit acolo. Clubul și antrenorul nu au vrut să mă mai folosească. Mi-au vorbit deja despre asta, așa că a trebuit să iau o decizie.”

Prioritatea lui Neymar: revenirea la forma maximă

De la transferul său la Al-Hilal, pentru care clubul saudit a plătit 90 de milioane de euro în vara lui 2023, Neymar a reușit să joace doar în șapte partide și să înscrie un singur gol, fiind afectat de accidentări. Cu toate acestea, fotbalistul este hotărât să demonstreze de ce este considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale.

„Vreau să am un sezon bun cu Al-Hilal. Mă întorc după o accidentare foarte gravă. Mai am puțin timp să mă întorc la nivelul meu și să arăt de ce sunt aici”, a declarat brazilianul.

Contractul lui Neymar cu Al-Hilal este valabil până în vara anului 2025. De la începutul lui 2025, starul va putea negocia cu orice alt club, dacă decide să nu prelungească acordul cu echipa saudită. În prezent, cota sa de piață este estimată la 15 milioane de euro de transfermarkt.com, o scădere semnificativă comparativ cu vârful carierei sale.

În ciuda dificultăților recente, Neymar rămâne încrezător că va reveni în forță și va demonstra de ce este încă un jucător de top.

