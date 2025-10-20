Virginia Roberts Giuffre, o victimă importantă a lui Jeffrey Epstein, a fost brutal însângerată, bătută și violată de un „prim-ministru bine-cunoscut” într-o serie de confruntări sălbatice care au ajutat-o ​​în cele din urmă pe adolescentă să se elibereze de vraja traficantului de sex, Epstein.

În memoriile sale postume, „Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice”, Giuffre își amintește cum l-a implorat pe Epstein să intervină după ce politicianul anonim a forțat-o să implore pentru viața ei – dar pedofilul i-a spus rece că făcea pur și simplu parte din meseria ei.

„După atac, nu am mai putut rămâne proastă. Fiind tratată atât de brutal și apoi văzând reacția insensibilă a lui Epstein la cât de terorizată mă simțeam, a trebuit să accept că Epstein a acordat laude doar ca o manipulare pentru a mă ține subordonată”, a scris Giuffre, conform unui fragment distribuit publicației The Post.

„Epstein se interesa doar de Epstein.”

Giuffre s-a referit pur și simplu la acel bărbat dement drept „Prim-ministrul”, spunând că se temea ca brutul să nu încerce „să o rănească” dacă i-ar publica numele.

În trecut însă, ea l-a indicat, în documente depuse în instanță, pe prim-ministrul Israelului, Ehud Barak, ca fiind unul dintre numeroșii oameni din elita mondială care au violat-o — o acuzație pe care el a negat-o în mod repetat.

În memoriile sale, Giuffre a povestit că l-a întâlnit pentru prima dată pe „Prim-ministru” pe insula privată a lui Epstein, în Insulele Virgine Americane, undeva în anul 2002, când avea doar 18 ani.

Ea a fost instruită să îl însoțească până la o cabană, însă bărbatul i-a dat imediat de înțeles, odată ce au rămas singuri, că „voia violență”.

„M-a sugrumat în repetate rânduri până când mi-am pierdut cunoștința și părea să se bucure văzându-mă temându-mă pentru viața mea. În mod îngrozitor, prim-ministrul râdea atunci când mă rănea și se excita și mai tare când îl imploram să se oprească.

Am ieșit din cabană sângerând din gură, din vagin și din anus. Zile întregi m-a durut să respir și să înghit,” a scris Giuffre.

Politicianul „m-a violat mai brutal decât oricine altcineva până atunci.”

Imediat după aceea, ea a fugit la Epstein și l-a implorat să nu o trimită înapoi la Prim-ministru.

„Am căzut în genunchi și l-am implorat. Nu știu dacă Epstein se temea de acel om sau dacă îi datora o favoare, dar nu mi-a făcut nicio promisiune. A spus rece, referindu-se la brutalitatea politicianului: «Așa se mai întâmplă uneori.»”

La un moment dat, Epstein a trimis-o din nou la acel politician, pentru o a doua întâlnire, care a avut loc în întregime într-o cabină de la bordul avionului „Lolita Express.”

Deși experiența a fost mult mai puțin violentă, Giuffre a mărturisit că a trăit cu teamă întreaga oră, speriată că el ar putea să o lovească sau să o sugrume din nou, a scris ea.

Giuffre a recunoscut că, înainte de acea experiență violentă, îi acordase lui Epstein beneficiul îndoielii și crezuse că îi pasă de fetele pe care le trafica sexual.

Ea nu era complet naivă, a scris Giuffre, recunoscând că „predilecția lui pentru fete copilăroase era o boală, dar că, în felul său denaturat, avea intenții bune.”

Indiferența lui Epstein față de teama și rănile ei provocate de Prim-ministru a forțat-o, la 18 ani, să se confrunte cu adevărul.

În mod înfiorător, Giuffre și-a prezis propria moarte în acel pasaj, spunând că nu va supraviețui unei vieți de trafic sexual și că va ajunge fie să-și ia viața, fie să fie ucisă de unul dintre prietenii lui Epstein.

„Nu știam atunci, dar a doua mea întâlnire cu Prim-ministrul a fost începutul sfârșitului pentru mine,”

a spus Giuffre, adăugând că a încetat să mai recruteze alte tinere pentru Epstein, așa cum fusese forțată să facă în trecut.

Punctul final de ruptură a venit în acea vară, când Epstein și amanta sa, Ghislaine Maxwell, au implorat-o pe Giuffre să le poarte copilul — o propunere care venea cu vile, avere și bone disponibile permanent, dar care ar fi obligat-o să renunțe la orice drept legal.

Adolescenta s-a temut imediat că aceștia plănuiau să folosească bebelușul ca pe o viitoare victimă a traficului sexualși a început să-și planifice fuga.

Nu mult timp după aceea, a reușit să scape din mâinile cuplului, însă experiențele trăite au bântuit-o pentru tot restul vieții — în special „privirea lacomă și crudă de pe fața Prim-ministrului, în timp ce mă privea rugându-l pentru viața mea.”

Ehud Barak a negat în mod repetat acuzațiile de abuz formulate de Giuffre sau că ar fi știut că Epstein conducea o rețea sexuală perversă.

Barak a fost prieten personal al lui Epstein și a folosit mai multe milioane de dolari din banii acestuia pentru a finanța o companie de securitate.

Documentele arată că a vizitat insula privată a lui Epstein și a zburat cu avionul său privat.

Povestea tulburătoare este inclusă în memoriile lui Giuffre, care urmează să fie publicate săptămâna aceasta, carte pe care a scris-o în anii de dinaintea tragicei sale sinucideri din aprilie.

Ea avea 41 de ani.

Sursa: New York Post