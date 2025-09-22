De către

Compania Neuralink, fondată de Elon Musk, va începe în luna octombrie un studiu clinic dedicat persoanelor cu tulburări de vorbire, potrivit unui anunț făcut de președintele companiei, Dongjin D.J. Seo.

Prezent la Institutul Avansat de Știință și Tehnologie din Coreea, Dongjin D.J. Seo a explicat că cercetarea se adresează pacienților care și-au pierdut capacitatea de a comunica.

Scopul este ca aceștia ”să treacă direct de la creier la voce, fără tastaturi intermediare”.

”Dacă îţi imaginezi că spui ceva, putem capta acel semnal”, a adăugat oficialul Neuralink.

Dispozitivul a primit din partea FDA statutul de Breakthrough Device, ceea ce îi permite să urmeze o procedură accelerată de dezvoltare și aprobare.

Primele teste pe oameni

Neuralink a început testele pe pacienți în 2024, după ce a răspuns îngrijorărilor ridicate anterior de autoritățile americane privind siguranța implantului.

Până acum, 12 persoane la nivel mondial au primit cipul, acumulând peste 15.000 de ore de utilizare.

Primul pacient a demonstrat că implantul permite navigarea pe internet, postarea pe rețele sociale, jocuri video și controlul unui cursor pe laptop.

Alte aplicații și competitori

Dispozitivul este proiectat pentru a veni în sprijinul pacienților cu leziuni ale măduvei spinării și alte afecțiuni neurologice, oferindu-le o formă de interacțiune digitală.

Pe piață, compania rivală Synchron lucrează la un implant care permite persoanelor cu deficiențe motorii să scrie pe computer.