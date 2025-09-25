Recenta recunoaștere a Statului Palestina de către mai multe țări europene, între care Franța și Belgia, ‘nu obligă cu nimic’ Israelul, a declarat miercuri seara premierul israelian Benjamin Netanyahu, reafirmând că ‘nu va exista un stat palestinian’, potrivit barrons.com.





‘Supunerea rușinoasă a anumitor lideri față de terorismul palestinian nu obligă cu nimic Israelul. Nu va exista un stat palestinian’, a declarat Netanyahu într-un comunicat publicat de biroul său.

Aceasta a fost prima reacție a premierului Netanyahu la recunoașterea Palestinei de către președintele francez Emmanuel Macron, luni, la tribuna ONU, în New York, o inițiativă la care s-au alăturat în acea zi alte cinci țări europene: Andorra, Belgia, Luxemburg, Malta și Monaco.

Benjamin Netanyahu afirmă că războiul din Fâșia Gaza s-ar încheia „imediat” dacă Hamas acceptă armistițiul propus de Trump

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți că războiul din Fâșia Gaza s-ar putea încheia ‘imediat’ dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas acceptă un plan de armistițiu propus de președintele american Donald Trump, potrivit AFP.

‘Israelul a acceptat principiile, propunerea înaintată de președintele Trump pentru a pune capăt războiului, începând cu eliberarea imediată a tuturor ostaticilor noștri’, a declarat Netanyahu la un eveniment organizat la Ambasada SUA din Ierusalim.

‘Dacă propunerea președintelui Trump este acceptată, războiul se poate încheia imediat’, a mai spus Netanyahu.

