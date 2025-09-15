Neluțu Varga pregătește schimbarea! Mandorlini, pe picior de plecare de la CFR Cluj

Italianul nu a reușit să redreseze echipa, iar oficialii din Gruia discută numele viitorului antrenor.

Situația de la CFR Cluj devine tot mai tensionată. Patronul Neluțu Varga este decis să renunțe la Andrea Mandorlini, aflat la al treilea mandat pe banca echipei, după ce formația din Gruia a înregistrat un început de sezon dezastruos.

Remiza cu Metaloglobus (1-1) din etapa a 9-a a fost ultima picătură pentru conducerea clubului, care a convocat o ședință de urgență. Cu doar 7 puncte acumulate, CFR se află pe locul 13, aproape de zona retrogradării, iar jocul echipei nu oferă motive de optimism.

Nemulțumiri majore în vestiar

Pe lângă rezultatele modeste, deciziile lui Mandorlini au stârnit confuzie în rândul jucătorilor. Conform gsp.ro, italianul ar fi schimbat pe ultima sută de metri primul „11” înainte de partida cu Metaloglobus, lăsând pe bancă fotbaliști care se așteptau să fie titulari:

„A anunțat o altă echipă decât cea pe care o încercase toată săptămâna! Cei care se așteptau să fie titulari au rămas pe bancă… Nu mai înțelegem nimic”, au transmis surse din vestiar.

Cine îi poate lua locul lui Mandorlini

Ținând cont de haosul din ultimele săptămâni, Mandorlini ar avea zilele numărate la CFR Cluj. Printre posibilii înlocuitori se numără mai multe nume cu experiență pe banca tehnică din România:

Daniel Pancu , liber de contract din vară după despărțirea de la naționala U21

, liber de contract din vară după despărțirea de la naționala U21 Adrian Mutu , disponibil din martie, după plecarea de la Petrolul

, disponibil din martie, după plecarea de la Petrolul Cristiano Bergodi , fără echipă din aprilie 2024, când a părăsit Rapid

, fără echipă din aprilie 2024, când a părăsit Rapid Cosmin Contra, care s-a despărțit recent de Al Kholood după nici măcar o lună

CFR Cluj traversează una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani, după ce a ratat și calificarea în grupele Conference League, eliminată de Hacken cu un neverosimil 2-7 în tur. În urma acelui eșec, Dan Petrescu și-a dat demisia, lăsându-i locul lui Mandorlini.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!