Nelu Varga a rupt tăcerea despre Louis Munteanu: „Eu i-am dat vacanță, nu îl amendez”

Patronul CFR Cluj susține că nu a existat niciun conflict cu atacantul de 23 de ani, după absențele nemotivate.

Situația tensionată dintre Louis Munteanu și CFR Cluj pare să fi ajuns la un final liniștitor. După ce atacantul de 23 de ani a lipsit nemotivat de la patru antrenamente și un meci oficial, el a anunțat că va reveni miercuri la echipă. Patronul Ioan Varga a oferit o primă reacție oficială și a dezvăluit că, de fapt, absența fotbalistului ar fi fost o învoire.

Nemulțumit de faptul că nu a fost lăsat să se transfere în străinătate și de restanțele financiare existente la club, Munteanu a ales să petreacă ultimele zile alături de familie, la Vaslui. În acest timp, jucătorul a ratat meciul cu Oțelul Galați (1-4) și mai multe ședințe de pregătire.

Potrivit GSP.ro, Varga și Munteanu au avut un apel video, cel dintâi fiind în Africa, iar atacantul la Vaslui. În urma discuției, părțile au ajuns la un acord, iar jucătorul a promis că va reveni la antrenamente.

„El era foarte supărat din cauza meciurilor și din cauza faptului că nu a jucat foarte mult și că nu i-au ieșit prea multe. A vorbit cu mine și i-am dat câteva zile de vacanță, dar nu am apucat să vorbesc și cu cei din club. Mi-a cerut mie voie. Dar cei din club nu au dat de mine că am fost pe avioane. Totul e în regulă acum. Nu va primi nicio amendă şi de mâine e din nou la echipă”, a declarat Ioan Varga pentru GSP.ro.

Restanțe financiare la CFR Cluj

Sursele citate au dezvăluit că jucătorii lui CFR Cluj au în acest moment două salarii restante. În plus, nu au fost plătite câteva prime din sezonul trecut, inclusiv cea pentru eliminarea lui Lugano și cea aferentă câștigării Cupei României.

Incidentul de la Cluj nu a rămas fără ecouri și la nivelul echipei naționale. Selecționerul Mircea Lucescu ar fi dezamăgit de comportamentul lui Louis Munteanu și nu a luat încă o decizie privind convocarea acestuia pentru acțiunile României din luna septembrie.

Astfel, deși lucrurile par să se fi calmat la CFR, viitorul atacantului rămâne cu semne de întrebare, atât la nivel de club, cât și la echipa națională.

