Confuzie majoră în interiorul coaliției de guvernare în privința reducerilor care urmează să fie aplicate în administrația centrală.

Deși toți actorii politici afirmă că se vor opera tăieri de 10%, nu există un consens asupra bazei de calcul: buget total sau doar cheltuieli de personal.

Surse din PSD susțin că, în ședința de luni seară, s-a stabilit clar că reducerea de 10% se aplică la întreg bugetul administrației centrale, ceea ce ar exclude diminuările salariale directe.

Potrivit acestora, ministerele vor avea libertate să ajusteze cheltuielile acolo unde consideră necesar.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță o altă interpretare

În schimb, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu (USR), afirmă că inițial a fost informat că reducerea de 10% vizează cheltuielile de personal — ceea ce ar implica diminuări salariale, reducerea sporurilor sau chiar concedieri.

Ulterior, spune el, liderii coaliției i-ar fi explicat că este vorba despre o ajustare de 10% din bugetul total, nu doar din fondul de salarii.

Moșteanu insistă că a înțeles greșit în primă fază și subliniază că nu poate susține reduceri care afectează zona militară, „dat fiind războiul de la graniță”.

UDMR: tăierile trebuie făcute la personal

Confuzia se adâncește odată cu poziția UDMR. Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, afirmă că a înțeles exact opusul: tăieri de 10% din cheltuielile de personal, inclusiv posibilitatea de a ajunge la disponibilizări.

Kelemen Hunor a transmis, de asemenea, că nu trebuie făcute excepții pentru reforma administrației centrale, iar măsurile trebuie aplicate inclusiv la Ministerul Apărării.

Pe surse, PSD reiterează însă că acordul ar fi fost clar: ajustare de 10% din bugetul total.

Aplicarea reducerilor: unele ministere au tăiat deja

Există și prime clarificări privind felul în care se aplică măsurile. Ministerele care au operat deja reduceri prin „pachetul unu” vor ajusta doar diferența.

De exemplu, în Educație, unde a fost redus deja circa 6% din buget, ar rămâne de implementat doar 4%.

La nivel local, coaliția ia în calcul două variante: fie reducerea cu 30% a personalului din fiecare UAT — incluzând atât posturile ocupate, cât și cele vacante — fie o scădere de 10% a cheltuielilor de personal la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale.

Ce rămâne neschimbat

La nivel central, se păstrează ținta de reducere de 10% a cheltuielilor de personal pentru ordonatorii principali de credite, respectiv ministerele și instituțiile din subordine.

Din această regulă sunt exceptate creșele, învățământul preuniversitar și spitalele.

