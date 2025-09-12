Negocieri cu Arnold Garita pentru revenirea în SuperLigă! Universitatea Cluj a ales altă variantă în atac

Fostul jucător al lui FC Argeș a fost pe lista „șepcilor roșii”, dar clubul a decis să meargă pe mâna lui Virgiliu Postolachi.

Arnold Garita (30 de ani), atacant camerunez aflat sub contract cu Hapoel Beer-Sheva, a fost aproape de o revenire în SuperLigă. Jucătorul, cunoscut pentru perioada bună de la FC Argeș, unde a înscris 14 goluri în 40 de meciuri, nu mai intră în planurile clubului israelian și a fost luat în calcul de Universitatea Cluj.

Radu Constantea, președintele ardelenilor, a confirmat discuțiile purtate cu fotbalistul poreclit „buldozerul”: „Au fost anumite discuții și cu Garita, dar și cu alți jucători de pe lista noastră. Am ales un jucător mai tânăr (n.r. – Virgiliu Postolachi). Nici vorbă (n.r. – despre 800.000 de euro ca sumă de transfer). Nu am discutat cu Garita de o sumă de transfer. A fost o discuție cu jucătorul ca în cazul în care își rezolvă toate problemele în Israel să vină liber de contract!”, a declarat oficialul pentru fanatik.

Postolachi, soluția aleasă de „U”

În cele din urmă, Universitatea Cluj a plătit 160.000 de euro pentru transferul lui Virgiliu Postolachi, atacant de 24 de ani, cu cinci ani mai tânăr decât Garita. CFR va primi și 10% dintr-un eventual viitor transfer al jucătorului.

Arnold Garita a rămas astfel la Hapoel Beer-Sheva, unde are 38 de meciuri, șapte goluri și trei pase decisive. Cota sa de piață actuală este de 650.000 de euro, conform Transfermarkt.

