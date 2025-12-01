„Ne vedem la stadion!” Andre Duarte a semnat cu FCSB

FCSB a oficializat luni, 1 decembrie, transferul fundașului central Andre Duarte, în vârstă de 28 de ani, jucător care sosește la București din postura de fotbalist liber, după o despărțire tensionată de Ujpest.

Andrei Durate, noul jucător al FCSB-ului

Deși în vară portughezul semnase prelungirea contractului până în 2028, situația s-a deteriorat rapid în ultimele luni, iar ruptura s-a produs în condiții încă neclare. Presa maghiară a relatat despre conflicte interne și nemulțumiri legate de statutul său în echipă, iar Duarte a decis în final să plece.

Clubul roș-albastru a anunțat luni transferul lui Duarte, precizând că fundașul va putea evolua în Superligă începând cu 12 ianuarie, când se deschide oficial perioada de mercato în România.

Până atunci, fotbalistul se va pregăti sub comanda staffului tehnic și va participa la cantonamentul de iarnă al echipei.

„Campionii României anunță că Andre Duarte va evolua pentru echipa noastră începând cu luna viitoare.

Fundașul portughez în vârstă de 28 de ani a efectuat deja vizita medicală și a semnat contractul, urmând să evolueze cu tricoul numărul 3.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, scrie FCSB, pe pagina oficială de Facebook.

