Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că, la momentul adoptării bugetului, cheltuielile cu dobânzile au fost „sever subevaluate”.

Nazare a precizat că această discrepanță a fost corectată prin prima rectificare bugetară, reflectând o creștere față de anul precedent.

„Cheltuielile cu dobânzile au fost sever subevaluate la momentul adoptării bugetului. Am corectat acest lucru în prima rectificare. Şi bineînţeles că se vede un ecart, dar ecartul se vede în raport cu suma de cheltuială la dobânzi care ar fi trebuit să fie adăugată pe acest capitol bugetar şi nu a fost adăugată. Am făcut acest lucru la rectificare şi bineînţeles că acolo se vede o creştere faţă de anul trecut”, a explicat Nazare în cadrul unei conferințe de presă.

Datoria României va urca la aproape 60%

Ministrul a atras atenția că România se va apropia de pragul de 60% din PIB în ceea ce privește datoria publică până la sfârșitul acestui an, ca urmare a tuturor cheltuielilor necesare pentru executarea bugetului aprobat.

„Am spus-o din momentul preluării acestui mandat că vom ajunge la aproape 60% datorie până la finalul anului. Acest lucru era previzibil, dat fiind toate cheltuielile care trebuiau acoperite în contextul bugetului deja aprobat”, a subliniat Nazare.

Consolidarea bugetară pentru 2026: taxe și facilități fiscale pe masă

Întrebat despre posibilitatea eliminării unor facilități fiscale sau introducerii de noi taxe anul viitor, ministrul a spus că bugetul pentru 2026 va necesita o analiză complexă, având în vedere obiectivul de consolidare.

„Această execuţie confirmă o tendinţă. Este foarte importantă, asta nu înseamnă că întreaga problemă fiscal-bugetară a României este rezolvată. Ne aşteaptă o consolidare foarte importantă anul viitor, o scădere a deficitului de la 8,4%, cât prognozăm că va fi la finalul acestui an, spre 6% anul viitor. E o consolidare de mare anvergură”, a precizat Alexandru Nazare.

El a adăugat că discuțiile pentru bugetul 2026 vor începe în decembrie și vor analiza „absolut toate măsurile – atât pe venituri, cât și pe cheltuieli”.

