Secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat miercuri, la București, că România beneficiază de protecția integrală a Alianței Nord-Atlantice.

Mark Rutte a subliniat că planurile NATO pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat sunt clare și bine stabilite.

În caz de atac, întreaga capacitate a Alianței – inclusiv flota de F-35, forțele navale și terestre – va fi mobilizată.

„Asta ne face de neoprit. Nimeni nu va îndrăzni să încerce”, a adăugat oficialul.

Extinderea trupelor NATO în România

Mark Rutte a precizat că forțele terestre deja dislocate în România vor fi extinse de la 1.500 la peste 5.000 de militari, pentru a permite o reacție rapidă la orice amenințare.

„Putem aduce sprijin suplimentar oriunde este nevoie. Dacă apărarea o impune, inclusiv în România”, a afirmat secretarul general NATO.

Solidaritate aliată și flanc estic unit

Președintele Nicuşor Dan a respins ideea unei diferențieri între Nord și Sud în cadrul Alianței, subliniind că strategiile NATO sunt unitare pentru întregul flanc estic.

„Există o abordare comună pentru flancul estic, care este astăzi prioritar, iar dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, răspunsul va fi la fel de unitar”, a spus șeful statului.

Cei doi lideri au transmis un mesaj clar de solidaritate și determinare în fața oricărei amenințări la adresa securității României și a flancului estic al NATO.

