România și Polonia urmează să implementeze sistemul anti-drone Merops, o armă de ultimă generație dezvoltată în Statele Unite, destinată combaterii dronelor rusești care amenință flancul estic al NATO.

Potrivit Associated Press, Merops este compact, poate fi montat în spatele unei camionete și folosește inteligența artificială pentru a detecta, urmări și neutraliza dronele, chiar și atunci când semnalele GPS sau comunicațiile sunt perturbate.

Deși oficialii din domeniul apărării din România și Polonia nu au confirmat încă implementarea, surse NATO au precizat că și Danemarca va achiziționa această tehnologie.

Măsuri de urgență după incursiunile dronelor rusești

Decizia de întărire a apărării vine pe fondul incidentelor tot mai frecvente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al țărilor NATO.

La începutul lunii septembrie, peste 20 de drone au intrat în spațiul aerian al Poloniei, determinând Varșovia și aliații să trimită avioane de vânătoare pentru interceptare.

Câteva zile mai târziu, România a raportat o incursiune similară, iar ulterior drone au fost observate deasupra unor mari orașe europene precum Copenhaga, Berlin, Munchen și Bruxelles, determinând închiderea temporară a aeroporturilor.

Oficialii europeni susțin că aceste încălcări, atribuite Moscovei, sunt deliberate, menite să testeze capacitatea de reacție a NATO.

Ce aduce nou sistemul Merops

Oficialii NATO afirmă că Merops oferă o soluție rapidă și accesibilă pentru apărarea aeriană modernă.

„Acest sistem ne oferă o detectare foarte precisă”, a declarat pentru AP Mark McLellan, șef adjunct al operațiunilor de stat major la Comandamentul Terestru Aliat al NATO.

„Este capabil să țintească dronele și să le doboare, și asta la un cost redus. … Este mult mai ieftin decât să trimiți un F-35 în aer pentru a le doborî cu o rachetă”, a adăugat el.

Spre deosebire de sistemele radar tradiționale, calibrate pentru rachete de mare viteză, Merops poate identifica dronele care zboară lent și la altitudini joase, pe care le-ar putea confunda altfel cu păsări sau avioane mici.

McLellan explică faptul că Merops „practic zboară drone împotriva dronelor”, neutralizând țintele inamice sau furnizând informații de țintire trupelor terestre și aeriene.

Oficialul NATO a subliniat că sistemul a fost testat cu succes în Ucraina, ceea ce i-a confirmat eficiența:

„Dacă ceva nu funcționează acolo, probabil nu merită achiziționat”.

Protecție pentru infrastructură și frontul de est

Merops oferă comandanților un interval de reacție mai mare, permițându-le să evalueze amenințarea înainte de a decide dacă vor deschide focul.

„Sistemul poate proteja atât infrastructura critică, inclusiv aeroporturile, cât și trupele care operează în apropierea liniei frontului”, a declarat Thomas Lowin, șef adjunct al operațiunilor de stat major la Comandamentul Terestru Aliat al NATO.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.