Naționala României de tenis de masă, performanță uriașă! Băieții au cucerit prima medalie de argint din istorie la Campionatele Europene

Tricolorii au pierdut finala cu Franța, dar au scris istorie la Zadar: calificare directă la Mondialul din 2026 și cea mai bună performanță a echipei masculine.

Naționala masculină de tenis de masă a României a reușit o performanță istorică la Campionatele Europene pe echipe de la Zadar (Croația). Tricolorii au cucerit prima medalie de argint din istoria competiției, după un parcurs impresionant și o finală disputată contra Franței, una dintre cele mai puternice selecționate ale lumii.

În ultimul act, Franța s-a impus cu 3-0, confirmându-și statutul de favorită, însă jucătorii antrenați de Andrei Filimon au arătat determinare și spirit de echipă la fiecare punct.

Finală pierdută cu onoare în fața Franței

Tricolorii au trecut în fazele precedente de adversari redutabili și au ajuns pentru prima dată în istoria echipei masculine într-o finală continentală. În ultimul act, România a întâlnit o Franță de top mondial, deținătoare a patru titluri europene și vicecampioană mondială.

Rezultatele finale:

Alexis Lebrun – Iulian Chirița 3-0 (11-2, 11-6, 11-7)

(11-2, 11-6, 11-7) Felix Lebrun – Eduard Ionescu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4)

(11-3, 9-11, 11-5, 11-4) Simon Gauzy – Ovidiu Ionescu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3)

Deși au pierdut, românii au oferit o replică solidă: Eduard Ionescu și Ovidiu Ionescu au reușit să câștige câte un set, în fața unor adversari care domină topurile mondiale.

Primul argint din istorie și calificare la Mondialul din 2026

Prin accederea în finală, România nu doar că a obținut prima medalie de argint din istorie la masculin, ci și calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, care va avea loc la Londra.

Performanța vine după 16 ani de la ultima medalie cucerită de băieți – bronzul de la ediția din 2009.

Un an de aur pentru tenisul de masă românesc

Ediția din 2025 a Campionatului European rămâne una memorabilă pentru România: ambele echipe naționale, feminină și masculină, au cucerit medalii de argint, semn al progresului constant și al muncii de la toate nivelurile.

„Este o generație care joacă fără teamă. Au muncit enorm pentru acest rezultat și au arătat că România poate concura de la egal la egal cu cele mai mari forțe din lume”, a spus selecționerul Andrei Filimon după finală.

România – vicecampioană europeană la tenis de masă 2025. O performanță istorică și o promisiune pentru viitor.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!