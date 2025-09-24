Naționala Franței îl celebrează pe Ousmane Dembele! Tricou special, ediție limitată, pentru câștigătorul Balonului de Aur

Federația Franceză de Fotbal a lansat un tricou inscripționat cu auriu pentru a-l onora pe atacantul lui PSG.

Ousmane Dembele (28 de ani), proaspăt câștigător al Balonului de Aur, a fost omagiat și de echipa națională a Franței. Federația Franceză de Fotbal a decis să marcheze momentul istoric printr-un tricou special, disponibil în ediție limitată.

Dembele, produs al academiei Rennes și actual jucător al lui PSG, a câștigat la Paris cel de-al 69-lea Balon de Aur, devenind al șaselea francez din istorie care ridică acest trofeu, după Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane și Karim Benzema.

Un tricou auriu pentru Balonul de Aur

După ce PSG și-a sărbătorit vedeta printr-un model personalizat, și naționala Franței a pus la vânzare un tricou dedicat lui Dembele.

„Un tricou inscripționat cu auriu pentru a celebra Balonul de Aur al jucătorului nostru din națională”, a anunțat federația, precizând că versiunea cu numărul 7 este disponibilă doar în ediție limitată.

Dembele, în cercul restrâns al marilor campioni

Internațional francez din 2016, cu 57 de selecții și 7 goluri, Dembele s-a născut la Evreux și a devenit campion mondial cu „Les Bleus” în 2018.

Distincția cucerită luni seară îl introduce într-un club extrem de select al jucătorilor care au reușit tripla de aur: Balonul de Aur, UEFA Champions League și Cupa Mondială.

