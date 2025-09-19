NASA confirmă descoperirea a 6.000 de exoplanete – un nou prag istoric în explorarea spațiului

NASA a anunțat că numărul exoplanetelor confirmate a ajuns la 6.000, marcând un nou moment de referință în căutarea de lumi dincolo de Sistemul Solar. Prima confirmare a unor planete în afara granițelor cosmice cunoscute a avut loc în 1992, când astronomii au detectat două obiecte orbitând un pulsar. Trei ani mai târziu, a fost descoperită prima exoplanetă care se învârte în jurul unei stele similare Soarelui, deschizând astfel o eră de descoperiri accelerate.

Misiunile Kepler și TESS au jucat un rol esențial în această expansiune a cunoașterii. Dacă în 2015 Kepler anunța planeta cu numărul 1.000, doar un an mai târziu au fost confirmate aproape 1.500 de noi lumi. În martie 2022, totalul ajunsese la 5.000, iar acum, la trei ani distanță, pragul de 6.000 demonstrează ritmul constant al progreselor.

CITEȘTE ȘI – NASA anunță descoperirea unui indiciu clar al vieții antice pe Marte

Planete bizare și fascinante

Dincolo de cifre, diversitatea acestor lumi stârnește curiozitatea comunității științifice. Unele sunt „Jupiteri fierbinți”, giganți gazoși care orbitează stelele în doar câteva zile. Altele completează o rotație în doar câteva ore, depășind chiar și viteza lui Mercur din Sistemul Solar. Există planete blocate gravitațional, cu o emisferă arsă de radiații și alta cufundată în frig etern, dar și lumi unde ar putea ploua cu fier sau care au densitatea polistirenului expandat.

Fiecare tip de planetă descoperită ne oferă indicii despre condițiile în care se pot forma și, în cele din urmă, despre cât de frecvente ar putea fi planetele similare Pământului, a explicat Dawn Gelino, coordonator al Programului de Explorare a Exoplanetelor al NASA.

Cum se detectează exoplanetele

Cea mai mare parte a descoperirilor s-au realizat prin metoda tranzitului – observarea scăderii luminozității unei stele atunci când o planetă trece prin fața ei. Peste 4.500 de planete au fost confirmate astfel. Alte 1.140 au fost identificate prin metoda vitezei radiale, care urmărește oscilațiile subtile ale stelelor cauzate de atracția gravitațională a planetelor.

Tehnicile de astrometrie și lentilaj gravitațional adaugă și ele piese importante în puzzle, în timp ce imaginile directe – extrem de rare și dificile – permit analiza atmosferei planetelor.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.