Nancy Pelosi, fostul președinte democrat al Camerei Reprezentanților din SUA, a anunțat că o susține pe Kamala Harris, actualul vicepreședinte al SUA, pentru a intra în cursa prezidențială din partea Partidului Democrat, anunță Digi 24.

Odată cu anunțul pe care l-a făcut Joe Biden că se retrage din cursa prezidențială, el a anunțat că o susține pe vicepreședinta Kamala Harris pentru nominalizarea democrată la președinție. Harris a acceptat și imediat a început să dea telefoane și să trimită emailuri alegătorilor.

Desemnarea ei nu este deloc o certitudine, urmând să fie confirmată ori contestată la Convenția Partidului Democrat de luna viitoare.

Kamala Harris: L-am învins o dată pe Donald Trump și o să-l învingem încă o dată

La scurt timp după ce s-a retras din cursă, Joe Biden și-a exprimat sprijinul pentru Kamala Harris: „Vreau să transmit tot sprijinul și susținerea mea pentru Kamala în funcția de candidat la partidului la alergerile de anul acesta. Democrați, e timpul să ne unim și să-l înfrângem pe Trump. La treabă!”

„Sunt onorată să am susținerea președintelui și intenția mea e să demonstrez că merit și să câștig nominalizarea.”, a răspuns imediat Harris.

Sprijinul exprimat încă de duminică seara de Joe Biden pentru Kamala Harris drept succesoare a sa a stârnit un val de entuziasm din partea multor democrați. Platforma de strângere de fonduri ActBlue a primit donații de 50 de milioane de dolari în primele 15 ore de după anunțul președintelui.

Și totusi, sunt destui democrați influenți care nu cred că vicepreședinta îl poate învinge pe Trump în noiembrie. Acesta a câștigat în 2016 învingând-o pe Hillary Clinton, pe care toate sondajele de opinie o dădeau câștigătoare. Iar Harris a petrecut o bună parte din mandatul ei de vicepreședinte zbătându-se să iasă în evidență într-un rol care este prin definiție unul de susținere.

James Himes, reprezentant democrat: „Funcția de vicepreședinte nu-ți permite să strălucești. Când ești vicepreședinte, fiecare cuvânt pe care îl rostești trebuie să fie în concordanță cu ideile președintelui, altfel nu-ți faci treaba.”

Fostul președinte Obama nu și-a exprimat încă opțiunea pentru candidatul democrat la Casa Albă

Însă, fostul președinte american Barack Obama și soția sa nu s-au grăbit să-și exprime preferintele. Entuziasmul pro-Harris nu l-a molipisit nici pe texanul Lloyd Doggett, primul congresmen democrat care i-a cerut public lui Biden să se retragă.

Strategii democrați se tem totuși că alegerea unui alt candidat ar duce la un efect de respingere in rândul alegătorilor afro-americani și de sex feminin, două grupuri demografice cheie pentru orice victorie democrată.

Harris are nevoie de sprijinul a 1.969 din cei 3.936 de delegați democrați pentru a-și asigura nominalizarea la convenția din august.

Bill Barrow, The Associated Press: „Sunt calcule pe care și le fac unii precum Gavin Newson – guvernatorul Californiei, Gretchen Whitmer – guvernatoarea statului Michigan. Sunt ei dispuși să-și asume riscul de a contesta un candidat care are sprijinul președintelui în exercițiu? Vor neapărat să candideze în 2024 într-un fel care le-ar compromite șansele în 2028 sau 2032?”

Donald Trump a dat de înțeles că îi va fi mai ușor să o învingă pe Kamala Harris decât pe Joe Biden. Chiar și așa, echipa lui s-a grabit sa lanseze un atac țintit: „Kamala știa ce se întâmplă și a trecut sub tăcere declinul cognitiv evident al lui Biden.”

Bill Barrow, The Associated Press: „(Kamala Harris) moștenește și slăbiciunile și eșecurile lui Biden, la pachet cu tot restul. O vor ataca pe tema inflației, a imigrației. Nu se poate disocia de aceste dosare.”

În rândul alegătorilor democrați, reacțiile sunt împărțite.

„Mi-ar plăcea să văd o femeie la Casa Albă. Mi se pare brici, vorbește bine și cred că e pregătită”.

„Nu cred că oamenii vor fi mulțumiți cu ea drept candidată, asta dacă nu cumva își alege pe cineva puternic pentru postul de vicepreședinte.”

„Nu cred că ea cea mai bună alegere, mulți o antipatizează, mai ales în statele indecise. Dar aș vota și un băț dacă ar candida împotriva lui Trump. O să votez pentru orice candidat democrat.”

Biden s-a răzgândit la 24 de ore, după ce a declarat că va continua

Momentele cheie care au dus la retragerea lui Biden, au fost urmărite de o lume întreagă

Decizia lui Biden de a se retrage duminică, a fost o inversare bruscă a jurămintelor sale repetate, că se va menține în campanie și va continua lupta.

Sunt însă, câteva momente-cheie care au destabilizat susținerea de către democrați a candidaturii președintelui în exercițiu pentru un nou mandat, așa cum relatează Reuters:

Dezbaterea TV

Prestația slabă a lui Biden în prima dezbatere împotriva adversarului republican, Donald Trump, din 27 iunie, a șocat mulți democrați. Mormăia frecvent și își pierdea șirul gândurilor, vocea era slabă și răgușită. Toate acestea au ridicat imediat întrebări, legate de acuitatea mentală și capacitatea de a câștiga a președintelui de 81 de ani, scrie Reuters.

