„N-a venit pentru bani”! Ioan Varga, încântat de transferul lui Slimani la CFR Cluj

Patronul „feroviarilor” a dezvăluit cerința surprinzătoare a atacantului algerian.

Islam Slimani (37 de ani), noul atacant al celor de la CFR Cluj, a fost primit cu entuziasm nu doar de suporteri, ci și de patronul Ioan Varga. Finanțatorul campioanei a subliniat că transferul fostului jucător din Premier League nu a fost motivat de bani, ci de dorința fotbalistului de a fi pregătit pentru viitorul Campionat Mondial.

„Mi-a spus că nu îl interesează salariul. El nu a venit pentru bani. Dacă venea pentru bani cerea sute de mii de euro. Scopul său este să intre în formă pentru a juca la Campionatul Mondial și să ne ajute pe noi să ne realizăm obiectivele”, a declarat Ioan Varga pentru prosport.ro.

Cerință simplă, impresie puternică

Patronul clujenilor a dezvăluit că Slimani nu a avut solicitări extravagante. „A zis doar că vrea să stea în centru, ca dimineața la ora 6 să-și bea cafeaua în centrul orașului. Altceva nu l-a interesat. Mi-a lăsat o impresie foarte bună. Jucătorii de acest nivel au mult bun simț și sunt foarte modești. Îi interesează alte lucruri. A vrut să știe cum este baza de antrenament, ce condiții sunt la echipă, cum este sala de forță”, a adăugat Ioan Varga.

Slimani va câștiga un salariu lunar de 8.500 de euro la CFR Cluj, la care se adaugă bonusurile de performanță. Obiectivul său principal este să rămână în formă pentru a reprezenta Algeria la Campionatul Mondial de anul viitor, turneu pentru care naționala sa este aproape calificată.

Cu 102 selecții și 47 de goluri pentru Algeria, Slimani este cel mai bun marcator din istoria naționalei și are în palmares Cupa Africii pe Națiuni, cucerită în 2019. Experiența sa internațională se adaugă unui CV bogat, cu etape la Sporting Lisabona, Leicester, Newcastle, AS Monaco, Lyon, Brest, Fenerbahce, Anderlecht, Westerloo, Mechelen și Coritiba.

Prezentarea oficială a atacantului a fost făcută joi, printr-un mesaj transmis pe rețelele de socializare: „Bine ai venit, Islam Slimani! CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei Algeriene, este noul atacant al echipei noastre!”.

