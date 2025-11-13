Muzica generată de inteligența artificială a început să transforme platformele de streaming într-un adevărat teren de joacă digital, iar ascultătorii par tot mai derutați.

Un sondaj recent realizat de Deezer împreună cu firma de cercetare Ipsos arată că 97% dintre participanți nu au putut deosebi piesele create de oameni de cele generate de AI.

Cercetarea, care a implicat 9.000 de persoane din opt țări, le-a cerut respondenților să asculte trei melodii și să identifice care dintre ele au fost compuse de AI. Rezultatul: aproape nimeni nu a reușit, notează news.com.

Mai mult, 71% dintre participanții care au greșit s-au declarat surprinși, iar 52% s-au simțit inconfortabil în fața imposibilității de a recunoaște muzica artificială.

Curiozitate și teamă în fața noii ere muzicale

Deși există un interes semnificativ pentru experimentarea cu noile creații ale AI, ascultătorii rămân prudenți.

Aproximativ două treimi dintre respondenți s-au arătat curioși să asculte cel puțin o piesă generată de inteligență artificială, însă patru din cinci (80%) au fost de acord că acest tip de muzică trebuie etichetat clar, astfel încât publicul să știe ce ascultă.

Sondajul evidențiază o serie de percepții contradictorii:

46% cred că AI îi poate ajuta să descopere muzică potrivită gusturilor lor;

51% se tem că platformele vor fi inundate de melodii generice, lipsite de originalitate;

45% ar prefera să poată filtra muzica AI din serviciile lor de streaming;

70% consideră că tehnologia pune în pericol carierele artiștilor reali.

Cercetarea a fost realizată la începutul lunii octombrie în SUA, Canada, Brazilia, Regatul Unit, Franța, Țările de Jos, Germania și Japonia, pe un eșantion de adulți cu vârste între 18 și 65 de ani.

Industria muzicală, în fața unei schimbări majore

Dezbaterea privind rolul inteligenței artificiale în muzică nu îi afectează doar pe ascultători și artiști, ci și companiile care produc instrumente muzicale.

„Din perspectiva noastră, vedem o mare oportunitate ca AI să fie folosită ca un instrument pentru a îmbunătăți și a amplifica creativitatea umană, atunci când este dezvoltată în mod responsabil. Însă ne opunem platformelor de consum care promovează exclusiv muzică generată de AI, în competiție directă cu creatorii umani”, a declarat Paul McCabe, vicepreședinte senior al departamentului de Cercetare și Inovare al companiei Roland, producător de echipamente muzicale.

McCabe a subliniat, de asemenea, că publicul trebuie informat clar atunci când ascultă conținut generat de AI, menționând că Roland și alte companii lucrează la soluții „pentru confirmarea provenienței (originii și dreptului de proprietate) muzicii”.

Printre aceste inițiative se numără instrumente de detectare a muzicii AI, precum cele deja lansate de Deezer, dar și noi tehnologii de etichetare automată a conținutului generat artificial.

„Da, o coexistență pașnică este posibilă”

În ceea ce privește viitorul, McCabe crede că muzica AI și cea umană pot coexista, dar numai dacă sunt respectate câteva principii esențiale:

publicul este informat clar despre natura conținutului;

artiștii umani aleg conștient să folosească AI ca instrument de creație;

tehnologia respectă și protejează creativitatea autentică.

„Da, o coexistență pașnică este posibilă”, a conchis reprezentantul Roland, făcând trimitere la inițiative precum AI for Music, care propun un cadru etic pentru utilizarea responsabilă a inteligenței artificiale în domeniul muzical.

