5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăSportFotbal„Mutare-surpriză” pregătită de Galatasaray! Ștefan Baiaram, dorit în iarnă de campioana Turciei

„Mutare-surpriză” pregătită de Galatasaray! Ștefan Baiaram, dorit în iarnă de campioana Turciei

FotbalȘtirile zilei
Actualizat:
Dragos Soneriu
de Dragos Soneriu
Meciul de fotbal din cadrul Cupei României dintre CFR 1907 Cluj si Universitarea Craiova, partida disputata pe stadionul Constantin Radulescu din Cluj-Napoca, joi, 3 aprilie 2025. Inquam Photos / Mihaela Bobar

Evoluțiile excelente ale lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova au atras atenția celor de la Galatasaray, care l-au trecut pe lista posibililor transferuri din pauza de iarnă.

Fotbalistul de 22 de ani traversează unul dintre cele mai bune sezoane din carieră: 8 goluri și 2 pase decisive în 24 de meciuri, performanțe care l-au readus și în atenția echipei naționale.

Potrivit publicației turce Takvim, Galatasaray își dorește să se întărească în ofensivă în ianuarie, după ce mai mulți jucători importanți – Mauro Icardi, Yusuf Demir și Yunus Akgun – au suferit accidentări. Printre țintele clubului din Istanbul se numără și Ștefan Baiaram, jucător cotat la 3 milioane de euro pe Transfermarkt.

„Ar fi o mutare-surpriză”, notează sursa citată, care menționează că olteanul se află în vizorul campioanei Turciei încă din vară.

Craiova a refuzat deja o ofertă uriașă

La finalul perioadei de mercato din vară, o altă echipă din Turcia, Istanbul Bașakșehir, a oferit între 6 și 7 milioane de euro pentru transferul lui Baiaram, însă Universitatea Craiova a refuzat, după cum a confirmat Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului.

„Au fost discuții serioase, dar n-am fost de acord. Baiaram e un jucător de perspectivă, un produs al clubului nostru, și credem că poate valora mai mult”, spunea Cârțu în august.

Turcii au fost impresionați de prestațiile sale din dubla cu Zorya Luhansk, în play-off-ul Conference League, când Baiaram a fost titular în ambele meciuri și a înscris în returul câștigat de olteni cu 3-1.

Rămâne de văzut dacă Galatasaray va veni cu o ofertă concretă în ianuarie și dacă Universitatea Craiova va fi dispusă, de această dată, să negocieze transferul celui mai promițător jucător al său.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!

Dragos Soneriu
Dragos Soneriu
Dragoș are o vastă experiență în domeniul jurnalismului sportiv și al comentariilor sportive, activând pe principalele canale de televiziune din România. În prezent, este comentator sportiv la Antena 1 pentru competiții importante de fotbal, tenis, înot și polo. Anterior, între februarie 2021 și septembrie 2022, a fost redactor pentru Sport.ro, contribuind la scrierea știrilor și administrarea paginilor de social media ale site-ului.
Cele mai citite

Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un nou dosar de evaziune fiscală

Justiție Alexandru Stancu - 0
Omul de afaceri Ioan Niculae, unul dintre cei mai cunoscuți și controversați oameni de afaceri din România, a primit o nouă condamnare: 10 ani...

Secvență de poveste în preliminariile Mondialului! Lituanianul Ignas Sargiunas a înscris 9 puncte în 10 secunde și a adus o victorie miraculoasă

Baschet Dragos Soneriu - 0
Trei coșuri de 3 puncte în ultimele 10 secunde au rescris istoria baschetului european: „E foarte greu să vorbesc acum”Ignas Sargiunas (26 de ani),...

Horoscop 29 noiembrie 2025. Revelații, transformări și momente de claritate pentru toate zodiile

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Horoscop 29 noiembrie 2025. Se anunță o zi plină de schimbări interioare, revelații neașteptate și momente de sinceritate profundă pentru majoritatea nativilor zodiacului. Conjuncțiile...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.