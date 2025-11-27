„Mutare-surpriză” pregătită de Galatasaray! Ștefan Baiaram, dorit în iarnă de campioana Turciei

Evoluțiile excelente ale lui Ștefan Baiaram la Universitatea Craiova au atras atenția celor de la Galatasaray, care l-au trecut pe lista posibililor transferuri din pauza de iarnă.

Fotbalistul de 22 de ani traversează unul dintre cele mai bune sezoane din carieră: 8 goluri și 2 pase decisive în 24 de meciuri, performanțe care l-au readus și în atenția echipei naționale.

Potrivit publicației turce Takvim, Galatasaray își dorește să se întărească în ofensivă în ianuarie, după ce mai mulți jucători importanți – Mauro Icardi, Yusuf Demir și Yunus Akgun – au suferit accidentări. Printre țintele clubului din Istanbul se numără și Ștefan Baiaram, jucător cotat la 3 milioane de euro pe Transfermarkt.

„Ar fi o mutare-surpriză”, notează sursa citată, care menționează că olteanul se află în vizorul campioanei Turciei încă din vară.

Craiova a refuzat deja o ofertă uriașă

La finalul perioadei de mercato din vară, o altă echipă din Turcia, Istanbul Bașakșehir, a oferit între 6 și 7 milioane de euro pentru transferul lui Baiaram, însă Universitatea Craiova a refuzat, după cum a confirmat Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului.

„Au fost discuții serioase, dar n-am fost de acord. Baiaram e un jucător de perspectivă, un produs al clubului nostru, și credem că poate valora mai mult”, spunea Cârțu în august.

Turcii au fost impresionați de prestațiile sale din dubla cu Zorya Luhansk, în play-off-ul Conference League, când Baiaram a fost titular în ambele meciuri și a înscris în returul câștigat de olteni cu 3-1.

Rămâne de văzut dacă Galatasaray va veni cu o ofertă concretă în ianuarie și dacă Universitatea Craiova va fi dispusă, de această dată, să negocieze transferul celui mai promițător jucător al său.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!