Mutare importantă în Superliga! Un multiplu campion al Austriei a semnat cu Petrolul Ploiești

Fundașul camerunez, cu experiență în Champions League, a devenit jucătorul „lupilor galbeni”.

FC Petrolul Ploiești și-a întărit defensiva prin transferul lui Jérôme Junior Onguéné. Fundașul central camerunez, în vârstă de 27 de ani, a semnat un contract valabil pentru acest sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, urmând să aducă un plus de experiență în lotul „lupilor galbeni”.

Jucător de 1,86 metri, Onguéné are zece selecții la naționala Camerunului, după ce la nivel de juniori a evoluat pentru Franța. El a făcut parte din lotul „cocoșilor galici” care a cucerit Campionatul European U19 în 2016, într-o echipă în care s-au remarcat jucători precum Kylian Mbappé și Marcus Thuram.

Carieră cu trofee și meciuri de top europene

Format la academia clubului francez Sochaux, Onguéné a trecut ulterior pe la Stuttgart, Genoa, Eintracht Frankfurt și Servette, dar cea mai importantă perioadă a avut-o la Red Bull Salzburg. Cu austriecii a câștigat cinci titluri de campion și patru Cupe ale Austriei, evoluând în 13 partide de Champions League și opt în Europa League, competiție în care a reușit și un gol.

La nivel recent, fundașul și-a trecut în palmares și Cupa Elveției, obținută cu Servette. Experiența acumulată la nivel înalt și palmaresul bogat îl recomandă ca o soluție de consistență pentru apărarea ploieșteană.

Prin venirea lui Jérôme Junior Onguéné, Petrolul Ploiești demonstrează că își propune să rămână o echipă competitivă în Superliga și să-și întărească lotul cu jucători de profil internațional.

