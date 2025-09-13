Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în judeţul Mureş. El a suferit răni grave la nivelul feţei şi este în stare critică. Victima a fost stabilizată la faţa locului de echipajele SMURD şi transportată la Târgu Mureş pentru îngrijiri medicale de specialitate.

„În urma incidentului, bărbatul a suferit leziuni corporale, însă a reuşit să se deplaseze în localitate, de unde a alertat autorităţile prin numărul unic de urgenţă 112. La faţa locului s-au deplasat de urgenţă mai multe echipaje medicale, pentru acordarea îngrijirilor specifice, precum şi o echipă de poliţişti, pentru efectuarea cercetării la faţa locului. În cauză a fost întocmit un dosar penal de vătămare corporală din culpă. De asemenea, la faţa locului se deplasează reprezentanţi ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Mureş, ai Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Mureş şi ai autorităţii publice locale, pentru dispunerea măsurilor legale care se impun, potrivit competenţelor”, transmite IPJ Mureş.

Ştirea iniţială: Bărbat de 60 de ani atacat de urs în apropierea localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, judeţul Mureş

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în apropierea localităţii Dubiştea de Pădure, comuna Hodac, judeţul Mureş, potrivit unui comunicat al ISU.

El a suferit răni grave la nivelul feţei şi a fost în stare critică (cod roşu medical).

La faţa locului au intervenit un echipaj SMURD de prim ajutor şi o ambulanţă de terapie intensivă mobilă, care au stabilizat pacientul înainte de a-l transporta la Unitatea de Primiri Urgenţe SMURD Târgu Mureş pentru îngrijiri de specialitate.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!