Municipiul Chișinău s-ar putea înfrăți cu municipiul Târgu-Mureș

Primarul din Chișinău, Ion Ceban, a discutat, sâmbătă, la Târgu Mureș, cu primarul Soós Zoltán, despre iniţierea relaţiilor de înfrăţire dintre cele două municipii.

„La Târgu Mureş, am avut întrevedere cu primarul municipiului, Soós Zoltán. Am discutat despre iniţierea relaţiilor de înfrăţire între municipiile noastre şi despre potenţiale proiecte care pot fi realizate în comun. Suntem în discuţie ca împreună să putem construi la Chişinău o grădiniţă-creşă după modelul şi proiectul celor care sunt construite în prezent în România. Am mai discutat şi despre alte acţiuni pe care le putem iniţia”, a anunţat Ion Ceban, pe Facebook, conform agerpres.ro.

Ion Ceban a postat, de asemenea, o fotografie în care apare alături de primarul din Târgu Mureş, Soós Zoltán, şi de viceprimarul Alexandru Gyorgy, la statuia lui Mihai Eminescu.

După Suceava, municipiul Chișinău dorește înfrățirea cu municipiul Târgu Mureș

Primarul capitalei Republicii Moldova, Ion Ceban, a semnat la sfârșitul lui noiembrie 2021, la Suceava, acordul de înfrățire al Chișinăului cu municipiului Suceava. „În urma înfrățirii ne-am propus să avem mai multe proiecte pe care să le implementăm împreună”, a scris Ceban într-o postare pe facebook.



„De astăzi municipiul Chișinău este înfrățit cu municipiul Suceava. Am semnat Acordul de înfrățire cu primarul Ion Lungu. În urma înfrățirii de astăzi ne-am propus să avem mai multe proiecte pe care să le implementăm împreună. Acordul prevede consolidarea relațiilor de cooperare și promovare în comun a unor proiecte de dezvoltare comercial-economică între orașe, de obținere a finanțărilor pentru derularea unor programe privind protecția mediului, serviciilor edilitare, precum și organizarea schimburilor de experiență și bune practici în domeniul medical, în scopul familiarizării reciproce cu noile tehnologii în sfera proceselor de diagnosticare și tratament.

Relațiile dintre Chișinău și Suceava s-au dezvoltat și consolidat prin organizarea vizitelor oficiale, asigurarea comunicării și a schimbului de informații cu scopul de a îmbunătăți activitatea și serviciile oferite de administrația publică locală, conform unimedia.info.ro.

Prin semnarea Acordului de înfrățire dintre Chișinău și Suceava, se propune intensificarea schimbului de experiență în domeniul de învățământ, cultură, sport și turism care vor contribui la dezvoltarea durabilă a orașelor. Primăria Chișinău are o colaborare frumoasă și cu județul Suceava. În acest an am semnat și un Acord cu conducerea Județului”, a menționat Ion Ceban.



Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!