UPDATE

Muncitorul român care a fost prins, luni, sub dărâmăturile Torre dei Conti, la Roma, a murit la spital, potrivit Rai News.



Ambulanţa a plecat cu românul spre spital. La faţa locului, bărbatul a primit masaj cardiac, pornind spre spital aproximativ 15 minute mai târziu după ce a fost scos, transmite Antena 3 CNN.

Pompierii au reuşit să îl scoată pe român de sub dărâmături, în viaţă. Starea lui de sănătate exactă încă este necunoscută, însă acesta este viu şi conştient. Până ca acesta să fie scos, medicii i-au administrat calmante. Momentan, ambulanţa încă nu a plecat spre spital, din motive necunoscute.

Știre inițială

După aproape 9 ore de la intervenţia echipelor de salvatori, Octav Stroici, muncitorul prins sub dărâmăturile turnului din centrul Romei a fost scos la suprafaţă şi urmează să fie transportat la spital.

Muncitorul român prins sub dărâmături după prăbuşirea Torre dei Conti din Roma şi salvat după aproape 9 ore are 66 de ani, se numeşte Octavian Stroici şi este originar din Suceava.

Chiar în aceste momente, Octavian Stroici a fost extras de sub dărămâturi şi transportat la ambulanţă, care a plecat acum către spital.

VIDEO. Cursă contra cronometru: muncitor prins sub dărâmături după prăbușirea unui turn în Roma

Un turn medieval din centrul Romei, aflat în renovare, s-a prăbușit parțial luni, iar autoritățile cred că un muncitor este prins în viață sub dărâmături, notează AFP.

Tragedie în Roma

O parte a clădirii Torre dei Conti s-a prăbușit puțin după ora 11:30 (10:30 GMT), împrăștiind moloz pe stradă și ridicând un nor dens de praf alb în aer.

