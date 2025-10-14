MTV își închide canalele până la sfârșitul anului 2025

După patru decenii de istorie, MTV își va reduce prezența în Marea Britanie, urmând să închidă cinci dintre canalele sale muzicale la finalul acestui an. Decizia marchează o schimbare majoră pentru unul dintre cele mai iconice branduri din industria muzicală și de divertisment.

Conform BBC, posturile care vor dispărea pe 31 decembrie 2025 sunt: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live. În schimb, canalul principal MTV HD va continua să difuzeze seriale de reality-show populare, precum Geordie Shore și Naked Dating UK.

Urmează Irlanda, apoi Franța, Germania, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

O istorie de patru decenii

MTV a fost lansat în Statele Unite în 1981, concentrându-se pe cele mai populare videoclipuri muzicale, primul difuzat fiind „Video Killed the Radio Star” de The Buggles. În 1987, MTV Europa își făcea apariția, iar în 1997, Marea Britanie a primit propriul său canal.

Pentru milioane de tineri din anii ’90, MTV a fost mai mult decât un simplu canal TV — a fost un spațiu de întâlnire culturală, unde muzica și videoclipurile au definit o generație. Simone Angel, fost VJ MTV, a mărturisit pentru BBC:

Sunt cu adevărat tristă și puțin în stare de neîncredere. Știam că va veni, dar tot nu e ușor. Trebuie să susținem artiștii și să dansăm din nou, să ascultăm muzică împreună. MTV era locul unde totul se aduna, așa că îmi rupe inima.

Angel a rememorat anii de început ai MTV în Marea Britanie ca fiind „sălbatici”, comparând experiența cu „o excursie școlară fără profesori”, și a subliniat rolul major al postului în popularizarea culturii muzicale înainte de era internetului.

În anii ’90, MTV Europa a fost „precursoarea internetului”, oferind conținut muzical și cultural pentru întreaga regiune, atingând între 100 și 150 de milioane de telespectatori. Fără îndoială, brandul a devenit unul dintre cele mai recunoscute la nivel global, simbol al unei generații și al schimbării mediului media.

Cu toate acestea, industria televiziunii și gusturile publicului s-au schimbat, iar MTV a trebuit să se adapteze. În timp ce canalul principal va continua cu reality-show-uri, spiritul original al postului dedicat exclusiv muzicii va fi acum doar o amintire.

