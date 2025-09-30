MrBeast, acuzat că „încurajează pericolul” după un nou video extrem

MrBeast, cel mai urmărit creator de conținut de pe YouTube, a stârnit din nou controverse după ce a publicat videoclipul „Would You Risk Dying for $500,000”, în care un cascador profesionist este surprins evadând dintr-o clădire în flăcări în timp ce adună saci cu bani.

MrBeast, acuzat că „încurajează pericolul”

Clipul, lansat sâmbătă și care a depășit deja 45 de milioane de vizualizări, prezintă șapte „capcane mortale”, printre care explozii masive, lansarea dintr-un tun și scăparea dintr-o casă incendiată. Concurentul, Eric, a reușit să treacă prin toate probele, plecând acasă cu 350.000 de dolari.

Totuși, spectacolul pirotehnic a atras critici dure în mediul online, mulți utilizatori catalogându-l drept „iresponsabil”, „distopic” și chiar „umilitor”, avertizând că publicul tânăr ar putea încerca să imite cascadoriile.

În apărarea sa, Jimmy Donaldson (MrBeast) a precizat pe platforma X: „Am luat măsuri de siguranță mai serioase decât vă puteți imagina. Am avut ventilație pentru fum, un sistem de oprire de urgență pentru foc, o echipă de pirotehniști și mai multe metode de stingere a incendiilor. Eric este un cascador profesionist, iar toate testele au fost făcute înainte de filmări.”

Într-un comentariu fixat pe YouTube, echipa lui MrBeast a subliniat că „niciunul dintre sistemele de siguranță nu a fost nevoie să fie folosit, pentru că totul a fost controlat de la început până la sfârșit”.

Controversele nu sunt noi pentru YouTuber. În ultimul an, acesta a fost acuzat de exploatarea concurenților în reality show-ul Beast Games de pe Amazon, a primit critici de la autoritățile mexicane pentru filmări la piramidele mayașe și și-a cerut scuze fanilor după ce un eveniment organizat la Las Vegas a fost considerat un fiasco.

MrBeast reușește constant să depășească barierele divertismentului online, însă fiecare nou proiect pare să vină la pachet cu dispute aprinse. Dacă pentru unii, videoclipurile lui reprezintă inovație și spectacol regizat cu atenție, pentru alții sunt dovada unei goane periculoase după vizualizări. Rămâne de văzut dacă succesul masiv pe YouTube va putea compensa criticile tot mai frecvente privind etica și siguranța producțiilor sale.

