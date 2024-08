Motivul pentru care Dan Șucu l-a demis pe Neil Lennon

În cadrul conferinței de prezentare a noului antrenor, Marius Șumudică, Șucu a menționat că Lennon a fost îndepărtat din cauza performanțelor slabe ale echipei.

Acționarul a subliniat dezamăgirea sa față de faptul că Rapid a fost dominată pe teren propriu, exemplificând cu meciul contra Sepsi, în care giuleștenii au avut doar 28% posesie, înregistrând un rezultat de 2-2.

Pe Giulești, nu am fost obișnuit să văd că echipa noastră are posesie sub 30 la sută. A fost o perioadă grea din punct de vedere sportiv, nu financiar. Eu nu pot accepta așa ceva, a declarat Dan Șucu.