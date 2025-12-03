Grupul „PACE – Întâi România” a anunțat miercuri că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Inițiativa vine după asumarea răspunderii în Parlament pe tema pensiilor speciale pentru magistrați.

Senatorul Ninel Peia, ales pe listele S.O.S România și susținut în prezent de AUR, a confirmat că moțiunea intitulată „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR” a adunat 119 semnături.

Mesaj simbolic pentru PSD și PNL

Parlamentarii grupului au venit în fața jurnaliștilor de la Palatul Parlamentului cu mingi, spunând că pasează „mingea” către PSD și PNL, sugerând că depinde de cele două partide mari dacă moțiunea va avea succes.

În mod surprinzător, deputatul Victor Ponta – exclus anterior din PSD, dar afiliat în continuare grupului social-democrat din Camera Deputaților – a decis să susțină moțiunea împotriva unui guvern în care PSD are miniștri.

Ponta a transmis public: „Am semnat ieri, la Parlament, cu toată convingerea, Moțiunea parlamentarilor neafiliați intitulată „România nu este de vânzare – un guvern fără USR”! Este vorba despre o inițiativă a peste 22 de parlamentari care înțeleg pericolul la adresa României reprezentat de acapararea Statului (Externe, Apărare, Economie, Mediu, Radioul Public, companiile la care Statul este acționar) de către gruparea numită USR – o grupare controlată și dirijată de forțe externe și care acționează împotriva interesului național.”

În continuarea mesajului său, Ponta afirmă că este gata să susțină „fără condiții orice Guvern care eliberează România de caracatița USR”, și transmite că bătălia împotriva acestei formațiuni este „esențială pentru viitorul României”.

PSD respinge moțiunea

Reacția PSD nu a întârziat. Sorin Grindeanu, liderul interimar al partidului, a declarat ferm: „Evident că nu vom vota moțiunea”.

Întrebat despre poziția lui Victor Ponta, Grindeanu a menționat că acesta are un „statut aparte”, fără a oferi alte detalii.

